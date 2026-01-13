Neuer Konkurrent zu Palworld und Pokémon lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen

Mit Aniimo soll eine echte Monstersammel-Alternative zu Pokémon und Palworld erscheinen. In einer zweiten geschlossenen Beta könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen. Wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr hier.

Wann findet die Beta statt? Noch in diesem Jahr soll es Aniimo für Steam und iOS sowie Android kostenlos spielbar sein, doch wann genau, bleibt bislang unbekannt. Daher könnt ihr in einer geschlossenen Beta ab dem 23. Januar 2026 in eine Vorabversion eintauchen. Wie lange sie dauern soll, ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden.

Wie kann man teilnehmen? Um an der Beta teilnehmen zu können, müsst ihr dafür ausgewählt werden. Dafür könnt ihr euch über ein Formular auf der offiziellen Homepage bis zum 20. Januar 16:59 Uhr MEZ bewerben und erfahrt am 21. Januar, ob ihr an der Beta teilnehmen dürft. Ob auch danach noch weitere Spieler sukzessive zugelassen werden, ist derzeit nicht bekannt.

Was euch in der Beta erwartet, zeigt euch auch ein neuer Trailer:

Alle wichtigen Infos zur zweiten Beta von Aniimo

Was ist in der Beta spielbar? In der nunmehr zweiten Beta zu Aniimo könnt ihr alle Inhalte des ersten Durchgangs sowie folgende Neuerungen spielen:

Zusätzliche Aniimo-Monster, die vorher nicht dabei waren

Neue Entwicklungen, mit neuen Verhaltensweisen und Animationen

Ein neuer Boss-Kampf

Neue Gebiete

Das „Homeland“-System

Operation „Egg Heist“, eine Art 3-Spieler-Dungeon im PvE/PvP-Modus

Stimmungen von Aniimos, die die Umgebung beeinflussen

Kann man seinen Fortschritt in die Vollversion mitnehmen? Nein, sämtlicher Fortschritt wird nach der Beta gelöscht und ihr müsst zum Release neu anfangen.

Gibt es eine Belohnung für die Teilnahme? Derzeit ist nichts über eine potenzielle Belohnung für die Vollversion durch eine Teilnahme an der Beta bekannt. Allerdings könnt ihr euch ein „Susuta“-Ei sichern, wenn ihr euch für das Spiel auf der Homepage vorregistriert.

Wann fand die erste Beta statt? Vom 04. – 10. Juli 2025 fand eine erste geschlossene Beta statt (siehe aniimo.com). Alle Inhalte dieser Beta könnt ihr auch in der zweiten erneut spielen.

Während Aniimo in den Startlöchern steht, befindet sich Nintendo mit den Entwicklern von Palworld nach wie vor im Rechtsstreit um Patente, die tatsächlich auch letztlich Einfluss auf die Entwicklung von Aniimo nehmen könnten: Niemand außer Nintendo darf ab jetzt Monster beschwören und direkt kämpfen lassen – Das könnte ziemlich vielen Games Probleme bereiten