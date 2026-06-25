Aniimo – Alle wichtigen Infos zu Release, Plattformen und Beta

Auf dem Summer Game Fest 2025 wurde mit Aniimo ein kommendes RPG vorgestellt, das in eine ähnliche Kerbe schlägt wie bekannte Spiele zu Pokémon oder das beliebte Palworld. Wir haben hier für euch alles, was ihr zu dem Spiel wissen müsst, gesammelt.

Was ist das für ein Spiel? Aniimo ist ein kommendes Action-RPG von Kingsglory mit einer Open World namens Idyll. Spieler sammeln und zähmen dort die namensgebenden magischen Aniimo, knuffige Tierchen, die allesamt ihre eigenen Persönlichkeiten, Fähigkeiten und Entwicklungen mit sich bringen – ähnlich wie bei Pokémon oder Palworld.

Neben Sammel- und Entwicklungsmechaniken bietet Aniimo dynamische Echtzeitkämpfe, Puzzle-Elemente, Erkundung und später auch PvE- sowie PvP-Features. Besonders hervorzuheben ist, dass Spieler sich mit ihren Aniimos verbinden und so neue Fähigkeiten erhalten und die Perspektive wechseln können.

Update vom 25. Juni 2026: Wir haben Infos zur kommdenden dritten Beta ergänzt.

Video starten Trailer zeigt mit den knuffigen Aniimos eine potenzielle Alternative zu Palworld und Pokémon Autoplay

Alle wichtigen Infos zum Release, Plattformen und Beta von Aniimo

Wann erscheint Aniimo? Aniimo soll im Jahr 2026 erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es bisher nicht.

Auf welchen Plattformen kann man Aniimo spielen? Aniimo werdet ihr auf PC, Xbox Series X|S sowie Android und iOS spielen können.

Gibt es eine Beta? Derzeit könnt ihr euch für eine kommende geschlossene Beta, die ab dem 9. Juni 2026 stattfinden soll, auf der offiziellen Homepage über ein Formular anmelden. Anmeldeschluss ist der 5. Juni um 17:59 Uhr MESZ, zugelassene Teilnehmer werden ab dem 6. Januar bekannt gegeben. Alle wichtigen Infos zur kommenden zweiten Beta findet ihr hier:

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Vom 04. Juli 2025 – 10. Juli fand eine erste geschlossene Beta statt (siehe aniimo.com). Danach folgte am 23. Januar 2026 eine zweite. Alle Inhalte der bisherigen Betas könnt ihr auch in der dritten wieder spielen.

Was wird Aniimo kosten? Aniimo wird Free-to-play sein, also grundsätzlich erstmal kostenlos. Es soll einen Ingame-Shop geben, bei dem ihr Inhalte mit Echtgeld kaufen könnt.

Kann man sich vorregistrieren? Ja, ihr könnt euch auf der offiziellen Homepage vorregistrieren.

Brauche ich eine Internetverbindung für das Spiel? Ja, um Aniimo spielen zu können, müsst ihr dauerhaft online sein.

Wird Aniimo Gacha-Mechaniken haben? Bisher gibt es keine offiziellen Informationen dazu.

Alles zu Crossplay und Koop

Kann man Aniimo im Koop spielen? Ihr werdet Aniimo voraussichtlich im Koop mit bis zu 4 Mitspielern spielen können.

Gibt es Crossplay? Ja, es soll Crossplay zwischen den Plattformen geben.

Gibt es Cross-Save und Cross-Progression? Ja, auch Speichern soll plattformübergreifend funktionieren. Das bedeutet, dass ihr denselben Spielstand auf euren mobilen Geräten, PC und Xbox spielen könnt, ohne Fortschritt zu verlieren.

Alles zu Systemanforderungen

Welche Systemanforderungen muss mein PC erfüllen? Die endgültigen Anforderungen sind noch nicht bekannt. In der Closed Beta im Juli 2025 musste euer Gerät folgende Voraussetzungen erfüllen:



Mindestanforderungen

Prozessor: Intel i7-9700 / AMD Ryzen7 3700X

Intel i7-9700 / AMD Ryzen7 3700X Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT OS: Windows 10 oder höher, DirectX 11

Windows 10 oder höher, DirectX 11 Speicherplatz: 32 GB

Empfohlene Anforderungen

Prozessor: Intel i7-12700KF / AMD Ryzen7 7700X

Intel i7-12700KF / AMD Ryzen7 7700X Grafik: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT

Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT OS: Windows 10 oder höher, DirectX 11

Windows 10 oder höher, DirectX 11 Speicherplatz: 32 GB

Aniimo könnte 2026 eine Alternative zu Pokémon liefern, die sich Fans seit langem wünschen. Dabei beweist ein neues Spiel der Entwickler hinter Pokémon, dass es ihnen durchaus möglich wäre, dem Franchise ein Spielerlebnis zu geben, das die Spieler sich wünschen: Pokémon-Fans sind erschüttert, nachdem die Entwickler ihr neues Spiel vorstellen: „Game Freak kann also Spiele machen, die nicht ein Jahrzehnt alt aussehen?“