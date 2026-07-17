Ich jage alle Monster im neuen Spiel der Macher von Genshin Impact, weil die deutschen Namen so genial sind 

MeinMMO-Redakteurin Jasmin konnte in die aktuelle Testphase von Honkai: Nexus Anima reinschnuppern. An dem Monster-Sammelspiel haben ihr vor allem die Designs und deutschen Namen der sammelbaren Kreaturen gefallen.

Da ich, wie viele andere auch, mit Pokémon aufgewachsen bin, habe ich eine Leidenschaft für das Sammeln von Monstern entwickelt. Deshalb scheue ich mich nicht davor, die unterschiedlichsten Games zu testen, in denen ich eine Kollektion von Kreaturen komplettieren muss.

In diese Kategorie fällt auch Honkai: Nexus Anima. Dabei handelt es sich um ein Spiel der Macher von Genshin Impact, das im selben Universum wie Honkai: Star Rail spielt. Dementsprechend gibt es die üblichen verdächtigen Gacha-Mechaniken, aber dieses Mal in Kombination mit dem Sammeln und Kämpfen unterschiedlicher Monster.

Da ich bereits einige Monster-Sammelspiele gezockt habe, bin ich allerlei Tierchen gewohnt. Allerdings war ich nicht darauf vorbereitet, welche Kreaturen mich in dem neuen Gacha-Spiel erwarten.

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Frittenflügler nimmt deine Bestellung auf

Ich habe nämlich in den letzten Jahren nicht ansatzweise so viele Monster in einem Spiel gesehen, die sowohl vom Design als auch vom deutschen Namen her so kreativ sind. Naja, kreativ trifft es vielleicht nicht immer, aber dafür stumpf, was es wiederum lustig macht.

Ein Beispiel dafür ist das Monster namens Frittenflügler. Als ich für eine Storymission einen Esswettbewerb bewältigen wollte, fand ich das Wesen hinter dem Empfangstresen des Burgerladens. Schon allein der Name Frittenflügler ist wirklich zum Schieflachen, aber auch das Design passt einfach perfekt, da seine Flügel wie Pommespackungen aussehen.

Rechts seht ihr den Frittenflügler, bereit, eure Bestellung aufzunehmen.

Und im Spiel gibt es noch viele weitere Monster, die nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut sind:

Koffeala verbindet die beiden Worte Kaffee und Koala und ist ein Koala im Büroangestelltenoutfit, der sich seinen Kaffee aus einem Infusionsbeutel ziehen muss.

Die Besewichtin ist eine kleine Bösewichtin, deren Haare ein Besen sind.

Es gibt eine kleine Katze, die sich in einem Milchkarton versteckt, an dem Kuhhörner angebracht sind. Der Name? Mimuh!

Die Liste könnte man ewig fortführen. Es gibt immer wieder neue Anima, bei denen ich überrascht bin, wie witzig das Design oder der Name ist. Die Entwickler und deutschen Übersetzer zeigen Mut, was das Design und die Namen der Kreaturen angeht.

Da kann es auch mal passieren, dass man irgendwann daneben greift. Bei einer fangbaren Kreatur musste ich nämlich stutzen, weil der Name überhaupt nicht zum Aussehen gepasst hat. Nudelpudel ist nämlich gar kein Hund, sondern eine Seerobbe in einer Nudelschüssel. Das Monster könnt ihr auch links im Titelbild sehen.

Im Englischen macht der Name schon mehr Sinn. Hier heißt die Robbe nämlich Pupanoo. Das setzt sich aus den beiden Wörtern Pup, also Tierjunges, und Noodle, also Nudel, zusammen.

Solche Namen, bei denen man stutzt, sind aber eher selten. Stattdessen freue ich mich mit jedem neuen Eintrag, wieder ein kreatives Monster mit lustigem Namen gefangen zu haben.

Habt ihr bereits in die Testphase von Honkai: Nexus Anima reinschauen können? Was haltet ihr davon? Und was ist euch bei Monstern eigentlich wichtig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch von Konkurrent Aniimo konnten wir uns in der Vergangenheit überzeugen. Hier sind die Monster ebenfalls ein großes Highlight, aber nicht vom Design oder vom Namen, sondern von ihrem Verhalten: Aniimo in der Closed Beta gespielt: Ja, das Pokémon-like sieht so gut wie in den Trailern aus, die Stars sind aber die Monster