Warner hat schlechte Neuigkeiten für Fans von Hogwarts Legacy, streicht den geplanten DLC des Rollenspiels zu Harry Potter

Warner Bros. ist ein großer Spielepublisher, der in den letzten Monaten viele Verluste einstecken musste. Deshalb denkt das Unternehmen bei einigen Spielen jetzt um, so auch bei Hogwarts Legacy.

Was geschieht nun bei Hogwarts Legacy? Wie Bloomberg berichtet, strich der Publisher einen angedachten DLC zu Hogwarts Legacy. Damit einhergehend wurde auch eine Definitive Edition begraben, die das Grundspiel und die Erweiterung enthalten hätte.

Der DLC hätte neue Story-Stränge nach Hogwarts gebracht und die Geschichte so erweitert. Eigentlich sollte die Erweiterung dieses Jahr erscheinen. Doch Warner beendete das Projekt in der aktuellen Woche.

Den Grund dafür verriet der Publisher nicht. Dafür gibt es Informationen von engen Vertrauten des Projekts, die erklären, warum es zu der Streichung kam.

Warner Bros. ändert seinen Kurs bei Spielen

Wieso kommt es zur Streichung? Warner Bros. hätte den anonymen Quellen zufolge Bedenken gehabt, dass der Umfang des DLCs nicht groß genug sei. Der angedachte Preis wäre nicht gerechtfertigt, weshalb man sich dazu entschloss, die Erweiterung ganz aufzugeben.

Hinzu kommt, dass es nicht die erste schwerwiegende Entscheidung ist, die der Publisher in letzter Zeit getroffen hat. Das Unternehmen musste nämlich mit einigen Flops klarkommen:

Das Ganze trifft auch den Nachfolger von Hogwarts Legacy. Der Titel wird nun mit einem anderen Fokus entwickelt. Ursprünglich sollte er als „Games as a Service“-Spiel erscheinen, also ein Titel, der regelmäßig Erweiterungen und Updates erhält. Doch von diesem Modell wendet sich Warner Bros. aktuell ab.

Auch bei den MMOs ist das „Games as a Service“-Modell gängig. Titel wie Destiny 2, GTA V Online oder The Division fallen darunter. Was genau man unter dem Begriff versteht und wie World of Warcraft damit zusammenhängt, erklärt euch MeinMMO in einem separaten Artikel: Was heißt MMO heutzutage? Games-as-a-service