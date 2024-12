Hogwarts Legacy 2 könnte ein Feature vieler moderner Spiele bekommen, aber die Fans sind strikt dagegen

Entwickler arbeitet seit 27 Jahren an Rollenspielen, sagt, er war noch nie so zuversichtlich, wie bei seinem kommenden RPG

Der beste Charakter aus Hogwarts Legacy kehrt in neuem Spiel zu Harry Potter zurück, so erhaltet ihr ihn kostenlos

Was unternehmen die Fans? Auf der Plattform change.org haben sie deshalb eine Petition gestartet, in der sie Warner Bros. dazu auffordern, weiterhin beim reinen Singleplayer ohne zusätzliche Live-Service-Komponente zu bleiben.

Was fürchten die Fans? Warner Bros. versuchte sich mit Spielen wie Suicide Squad: Kill the Justice League im Bereich Live-Service-Games. Und obwohl dieses Beispiel nicht von Erfolg gekrönt war , ist dieser Ansatz seit einigen Jahren weit verbreitet.

Das hat sich gelohnt: Hogwarts Legacy war enorm erfolgreich, zog auch viele Zuschauer auf Twitch an und spülte dem Publisher Warner Bros. Games viel Geld in die Kassen. Weltweit verkaufte sich das Spiel laut statista.com rund 30 Millionen Mal.

Wie steht es um Hogwarts Legacy 2? Der erste Teil ließ Spieler in die Haut eines Schülers schlüpfen und in der beliebten Schule für Hexerei und Zauberei allerlei Abenteuer erleben. Das Spiel richtete sich dabei ausschließlich an Einzelspieler und kam ohne großen Schnickschnack aus.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to