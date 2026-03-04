„Das war schnell“: Ein kostenloser Shooter auf Steam war das „Highlight“ der letzten Game Awards, schließt keine 2 Monate nach Release

News
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
„Das war schnell“: Ein kostenloser Shooter auf Steam war das „Highlight“ der letzten Game Awards, schließt keine 2 Monate nach Release

Highguard wurde auf den Game Awards als großes Highlight angekündigt. Bis zum Release war es lange still um den kostenlosen Shooter. Nun kommt die Nachricht, dass das Spiel nicht einmal 2 Monate nach Release schließen muss.

Wann ist es soweit? Wenn ihr noch einmal Katastrophentourismus betreiben wollt, habt ihr noch bis zum 12. März 2026 Zeit. Dann werden nämlich die Server von Highgard geschlossen, also vom heutigen Zeitpunkt aus (4. März 2026) in rund einer Woche.

Was wird als Grund genannt? Die Entwickler geben an, dass sie mehr als 2 Millionen Spieler in die Welt von Highguard hätten locken können. Sie seien dankbar für das Feedback der Spieler, müssten sich aber eingestehen, dass sie keine gesunde Spielerbasis aufbauen konnten, um das Spiel langfristig zu unterstützen.

Gibt es Entschädigung? Vor der Serverschließung veröffentlichen die Entwickler noch ein letztes Update. Darin enthalten sind ein neuer Wächter, eine neue Waffe, Levelfortschritt des Accounts und Skill-Trees. Der Patch solle um diese Zeit herum erscheinen.

Highguard war ein Fehlschuss mit Ansage

Wie kam es dazu? Die traditionell letzte Ankündigung bei den Gamer Awards ist eigentlich für die vielversprechendsten Videospiele reserviert. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen, als dieser prominente Platz 2025 für Highguard genutzt wurde.

Das große Problem danach: zu wenig Marketing. Die Spieler wussten bis kurz vor dem Release gar nicht, welche Inhalte sie in Highguard erwarten. Die Entwickler wollten wohl darauf setzen, dass die Spieler aus Neugier sowieso in das Game schauen.

Die Zahlen zeigen: Kurz nach Release waren innerhalb von 24 Stunden rund 97.000 Spieler im Game (zu lesen auf SteamDB). Doch diese Fans konnten nicht gehalten werden. Mittlerweile sind es nur noch 460 Spieler innerhalb von 24 Stunden.

Was sagen die Fans dazu? Auf Reddit wundern sich die User, wie schnell das Ende jetzt kam. Einige fragen sich, ob Highguard wirklich so schlecht sei. Immerhin hätte For Honor in 2017 auch einen furchtbaren Start gehabt, aber das Spiel ist immer noch am Laufen und bekommt regelmäßig Updates und DLCs.

Zudem machen sich viele darüber lustig, dass Highguard auf den Game Awards so groß angekündigt wurde und so schnell scheiterte. Die User posten viele Memes, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich als Futter für gescheiterte Spiele genommen werden.

Die ersten Anzeichen gab es schon, als die ersten Entwickler nach neuen Jobs suchten. Passend dazu gab es sogar ein Statement vom Entwicklerteam. Mitte Januar hieß es noch, dass sie nicht vorhätten, das Spiel abzuschalten. So schnell kann sich das ändern: Highguard ist gerade einmal vor 3 Wochen erschienen, jetzt suchen die ersten Entwickler schon einen neuen Job

Quelle(n): Steam
