Pokémon GO: Heute ist Raid-Stunde mit Lugia – Lohnt sie sich?

Heute, am 08. September 2021, findet in Pokémon GO erneut eine Raid-Stunde mit Lugia statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, ob sich das kurze Event lohnt und zeigen euch die besten Konter gegen das legendäre Monster.

Was ist eine Raid-Stunde? Bei der Raid-Stunde handelt es sich um ein kurzes Event, welches immer mittwochs in Pokémon GO stattfindet. Während dieses Events tauchen in fast allen Arenen Level-5-Raids auf, bei denen ein legendäres Pokémon als Raid-Boss im Mittelpunkt steht. In dieser Woche ist es erneut Lugia.

Raid-Stunde mit Lugia – Infos und Konter

Wann beginnt die Raid-Stunde? Wie jeden Mittwoch startet sie auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit und dauert 60 Minuten. Vor dem Start könnt ihr bereits die typischen dunklen Eier der Level-5-Raids über den Arenen sehen, die während des Events schlüpfen. Gegen 19:00 Uhr werden die Raids dann wieder weniger.

Welche Konter sind gegen Lugia am besten? Das legendäre Pokémon gehört zu den Typen Psycho und Flug. Es ist deshalb besonders schwach gegen die Angriffe der Typen Eis, Elektro, Gestein, Geist und Unlicht. Nutzt diese Schwäche im Kampf aus und setzt am besten folgende Konter gegen Lugia ein:

Pokémon Moveset (Crypto-) Raikou Donnerschock und Stromstoß (Crypto-) Elevoltek Donnerschock und Stromstoß (Crypto-) Snibunna Standpauke und Lawine (Crypto-) Magnezone Funkensprung und Stromstoß (Crypto-) Zapdos Donnerschock und Donnerblitz (Crypto-) Mamutel Pulverschnee und Lawine (Crypto-) Despotar Katapult und Steinkante (Crypto-) Mewtu Psychoklinge und Spukball Zekrom Ladestrahl und Stromstoß Voltolos (Tiergeistform) Voltwechsel und Donnerblitz Darkrai Standpauke und Spukball

Außerdem bieten sich folgende Mega-Entwicklungen als Konter gegen Lugia an:

Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball

Mega-Voltenso mit Standpauke und Stromstoß

Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Mega-Garados mit Biss und Knirscher

Wie viele Trainer braucht ihr? Um Lugia zu besiegen, solltet ihr mindestens zu viert sein. Wenn ihr euch noch ein paar weitere Spieler zur Unterstützung sucht, ist der Kampf aber etwas entspannter.

Gibt es Lugia als Shiny? Ja, Lugia ist in Pokémon GO als Shiny verfügbar. Ihr erkennt es, wie im folgenden Bild zu sehen, an seinem roten Bauch und Rückenkamm.

Lugia normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Raid-Stunde?

Das legendäre Pokémon Lugia kann vor allem mit seinen Werten in der Verteidigung glänzen. Im Angriff und der Ausdauer ist es hingegen nur durchschnittlich. Dadurch ist es laut PvP-Poke für den Einsatz in der PvP-Liga einer der besten Kandidaten (via pvpoke.com). In Raids ist es solide, aber ihr solltet lieber auf andere Monster zurückgreifen, die besser überzeugen können.

Wer also noch ein starkes Lugia für seine PvP-Kämpfe benötigt, sollte die Raid-Stunde heute nutzen. Auch Shiny-Jäger können ihr Glück beim heutigen Kurz-Event versuchen.

Wie geht es weiter? Lugia bleibt euch als Raid-Boss auch nach der heutigen Raid-Stunde noch bis zum 14. September 2021 um 10:00 Uhr erhalten. Danach verschwindet es erstmal wieder aus den Raids. Ihr habt also noch die eine oder andere Gelegenheit, ein Lugia zu bekommen. Außerdem findet im Moment auch das Psycho-Spektakel mit 2 neuen Monstern in Pokémon GO statt.

Wie findet ihr die Raid-Stunde mit Lugia? Habt ihr bereits ein schillerndes Exemplar fangen können? Oder setzt ihr bei diesem Raid-Boss aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.