Hersteller zeigt Monitor mit integriertem Cheat-Tool, Spieler schimpfen: „Online-Gaming ist dem Untergang geweiht“

MSI hat einen neuen Monitor vorgestellt. Integriert sind einige KI-Funktionen, die Gaming leichter machen sollen. Doch viele Spieler zeigen sich davon nicht begeistert und fürchten langfristige Konsequenzen für faires Online-Gaming.

Der Hersteller MSI hat auf der CES 2026 in Las Vegas die 5. Generation seiner OLED-Gaming-Monitore vorgestellt. Der YouTube-Kanal Paul’s Hardware hat den Monitor etwas ausführlicher in einem YouTube-Video gezeigt.

Doch für Aufregung sorgen vor allem die neuen KI-Funktionen, die in den neuen Monitor integriert sind:

  • Mit dem neuen, sogenannten „KI-Tracker“ könnt ihr automatisch Figuren, etwa Gegner, von der KI hervorheben lassen.
  • Dank AI Goggle erholt ihr euch schneller von Blendgranaten, weil der Effekt vom Monitor gemindert wird.
  • AI Vision+ soll für eine bessere Helligkeitseinstellung des Monitors sorgen, sodass ihr eure Gegner selbst im Stockdunkeln erkennen können sollt.

Solche Funktionen machen es deutlich einfacher, einen Gegner anzuvisieren und zu erledigen. MSI schreibt zwar selbst dazu „Empfohlen für Singleplayer-Gameplay“, viele befürchten aber, dass solche Features noch ganz andere Folgen haben könnten.

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus
„Wenn das zur Normalität wird, ist das Online-Gaming dem Untergang geweiht.“

Was sagen die Spieler? In einem Post auf Reddit wird über das neue Feature des Monitors bereits hitzig diskutiert und viele Spieler zeigen sich alles andere als begeistert. Denn viele befürchten, dass solche KI-Tools starken Einfluss auf faires Gameplay haben könnten. Denn niemand könne verhindern, dass solche Tools nicht auch in kompetitiven Online-Spielen eingesetzt würden.

Und ein Nutzer erklärt in seinem Post auf Reddit, was vermutlich viele gerade denken:

Wenn das zur Normalität wird, ist das Online-Gaming dem Untergang geweiht.

Sind solche Funktionen ungewöhnlich? Nein, einige Monitore setzen bereits auf spezielle Hilfen, etwa indem ihr ein Fadenkreuz über die Monitoreinstellung einblenden könnt. Einige Nutzer halten ein Fadenkreuz bereits ebenfalls für Cheating, weil einige Spiele bewusst auf ein Fadenkreuz verzichten.

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat drei Funktionen eines Monitors exemplarisch getestet und ist sich sicher, dass zumindest eine Monitor-Funktion als Cheating gebannt werden müsste.

Viel Zeit vor einem Bildschirm zu verbringen, ist nicht gerade gut für unsere Augen. Mittlerweile gibt es einige Tricks, um die Belastung zu verringern. Doch der 17-jährige Louis Huang hat jetzt einen Monitor entwickelt, der die Probleme überraschend gut in den Griff bekommen könnten: Ein 17-Jähriger erfindet einen revolutionären neuen PC-Monitor für Gaming und Büro – Kostet nur 500 Euro

Xcoon
Wenn das zur Normalität wird, ist das halt die Voraussetzung dass man so einen Monitor für diese Art Spiele braucht.

In anderen Sportarten brauchst auch spezifische Ausrüstung.
Mit meinem Downhillbike fahre ich auf Podestpläze, aber in einen Crosscountryrennen würde ich schlicht verlieren.

