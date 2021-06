MMORPG Herr der Ringe Online bringt 2 neue Server, doch Spieler sehen sie kritisch

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Was haltet ihr von den neuen Servern in Herr der Ringe Online? Findet ihr das Konzept eines besonders langsamen Servers interessant?

Der langsame Server Treebeard kommt dem am nächsten, weswegen ein großer Teil der Spielerschaft sich sehr über das Update freut. Trotz der negativen Stimmung über den Weg, den das MMORPG derzeit einschlägt, kommt das spezifische Update, und vor allem der langsame Server, gut bei den Spielern an.

Was wünscht sich die Community? Geht man die Kommentare auf reddit und Twitter durch wird schnell klar, dass nicht alle Spieler zufrieden sind mit dem momentanen Stand des Spiels. Viele Stimmen werden laut und rufen nach einer Vanilla-Version des 14 Jahre alten MMORPGs, also eine Art WoW-Classic für HdRO.

Was passiert in Herr der Ringe Online? Entwickler Standing Stone Games kündigte neue Legendary-Server für das MMORPG Herr der Ringe Online an. Dabei handelt es sich um:

