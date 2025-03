Heroes of the Storm kommt in den Game Pass – Lebt das MOBA von Blizzard wieder?

Das tote Heroes of the Storm kommt zurück – nämlich in den Game Pass. Geht damit auch die Entwicklung des Spiels weiter?

Fans von Heroes of the Storm können sich am kleinen Funken der Hoffnung festhalten, dass ihr Lieblingsspiel noch einmal wiederbelebt wird. Denn Microsoft hat Heroes of the Storm jetzt in den Game Pass aufgenommen und das sorgt für für Freude – denn manche vermuten, dass Blizzards Moba jetzt wieder aktiv weiterentwickelt werden könnte.

Was wurde jetzt bekannt? Heroes of the Storm kommt in den Game Pass von Microsoft. Da es sich bei Heroes of the Storm ohnehin um ein „Free 2 Play“-Spiel handelt, geht das mit einigen Boni einher. Denn wer Heroes of the Storm über den Game Pass spielt, schaltet sofort 30 Helden frei – das ist ein großer Teil aller verfügbaren Charaktere. Damit kann man sofort in das Moba durchstarten und ein breites Spektrum an Heldinnen und Helden ausprobieren.

Was war HotS für ein Spiel? Heroes of the Storm war der Versuch von Blizzard, sich am großen Moba-Hype zu beteiligen, der vor allem unter Spielen wie League of Legends, DOTA 2 oder SMITE aufgeteilt war. Mit frischen Ansätzen, wie einem stärkeren Team-Gedanken und gleichzeitig besserer Zugänglichkeit durch wählbare Talente anstelle von komplexen Item-Builds, wollte das Spiel den Durchbruch schaffen – doch das gelang nie.

Einige Jahre fristete Heroes of the Storm ein Nischendasein, bevor es dann recht plötzlich eingestellt wurde – der spontane Abbruch des E-Sports stellte damals viele Profis vor Probleme.

Zum 10. Geburtstag in den Game Pass

Termin wirkt verdächtig: Ein wenig verdächtig mag der Termin auf manche wirken, denn Heroes of the Storm wurde vor ziemlich exakt 10 Jahren veröffentlicht – also am 13.03.2014. Dass fast genau passend dazu das Spiel jetzt in den Game Pass aufgenommen wird, sorgt für einige Hoffnung unter den Fans.

So reagiert die Community: Im Subreddit von Heroes of the Storm ist die Ankündigung der größte Beitrag seit Langem, mit über 2.000 Upvotes. Viele sind hoffnungsvoll, dass das Spiel noch einmal zurückkommen könnte – andere warnen vor zu viel Hoffnung, denn die könnte rasch enttäuscht werden.

„Bitte seid nett zu den neuen Spielern. Wir brauchen sie.“ – vividimaginer

„Endlich nimmt Microsoft HotS wahr. Wurde auch Zeit, dass das Spiel wiederbelebt ist, so viel ist klar.“ – SilverBeever

„Bringt eure Rasierklingen, wir ziehen uns ein paar Lines Hopium rein.“ – itisburgers

Ob Heroes of the Storm tatsächlich noch einmal „wiederbelebt“ wird, bleibt wohl abzuwarten. Ein sehr kleines Team arbeitete auch in den vergangenen Jahren noch immer an Patches und Updates, die allerdings nur kleine Balancing-Änderungen vornahmen. Große Änderungen am Spieldesign oder gar neue Charaktere gab es nun seit Jahren nicht. Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn im Game Pass viele Leute Interesse an HotS zeigen. Schön wär’s, denn HotS ist auch jetzt noch ein gutes Spiel.