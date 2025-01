Der älteste Konkurrent von League of Legends kehrt zurück, wurde „zu früh“ eingestellt

Das 2022 eingestellte MOBA Heroes of Newerth (HoN) soll in einer Remaster-Fassung zurückkommen und es erneut mit der großen Konkurrenz aus League of Legends sowie DOTA 2 aufnehmen.

Was muss ich zu HoN wissen? Als Heroes of Newerth am 12. Mai 2010 erschien, war League of Legends bereits der Platzhirsch unter den MOBAs, an dem man sich messen musste. Als DOTA 2 im Juli 2013 aus dem Zwei- einen Dreikampf machte, stieg der Druck.

Zwar besaß das Spiel von S2 Games trotz der spielerischen Nähe zu DOTA einige Besonderheiten – wie die Deny-Mechanik, die es ermöglichte, eigene Minions und Türme zu töten, damit der Gegner kein Gold oder Erfahrung durch sie erhält -, doch sorgten das Buy2Play-Modell, die höhere Komplexität sowie die hohe Qualität der kostenlosen Konkurrenz dafür, dass die Spielerzahlen fielen.

Das Ende war nur eine Frage der Zeit: Am 20. Juni 2022 wurden die Server heruntergefahren. Viel zu früh, wie jetzt die Entwickler der Kongor-Studios erklären. Mithilfe des Publishers Garena hat man daher jetzt eine Remaster-Fassung von HoN angekündigt. Hier der Trailer:

Balance-Akt zwischen Nostalgie und Modern

Was soll sich verbessern? Mit der neuen iGames-Engine soll HoN grafisch modern aussehen und besser klingen. Zudem planen die Entwickler Verbesserungen für die Kampferfahrung sowie Features wie Warteschlangen für Rollen. Gleichzeitig möchte man aber auch den starken Kern des Spiels bewahren, um dem Erbe und den Fans gerecht zu werden.

Anders als das Original soll Heroes of Newerth: Reborn von Anfang an auf ein Free2Play-Modell mit optionalen Mikrotransaktionen setzen. Diese sollen das Spielerlebnis aber in keiner Weise beeinträchtigen. Allzu sehr scheint die Finanzierung aber nicht gesichert zu sein. Parallel zur Ankündigung haben die Entwickler auf app.igames.com eine Crowdfunding-Runde für HoN: Reborn gestartet.

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung?

kaljumies9297 freut sich auf YouTube: „Wie ich bei diesem Video Gänsehaut bekommen habe? Willkommen zurück! Ich hoffe, das kommt bei den Zuschauern gut an!“

akashP998 schreibt auf YouTube: „Ein HON-Comeback stand nicht auf meiner Liste für 2025. Aber ich nehme es!“

dragadrianul5341 ist außer sich auf YouTube: „Das beste Spiel aller Zeiten. Nehmt mein Geld. Hab seit der Beta gespielt.“

klikkerTV zeigt sich dankbar auf YouTube: „Das ist so unfassbar krank. Ich danke euch sehr für eure Arbeit.“

Habt ihr HoN damals gespielt? Freut ihr euch auf das Comeback? Verratet es in den Kommentaren! Mehr zu dem MOBA, das seinerzeit zwischen League of Legends und DOTA 2 unter die Räder geraten ist, erfahrt ihr hier: Der älteste Konkurrent von LoL ist nun offiziell tot – Das machte Heroes of Newerth so besonders