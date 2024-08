Das MOBA von Pokémon will für mehr Abwechslung sorgen – Alle Infos zum neuen Spielmodus von UNITE

Aktuell findet in Honolulu, Hawaii, die Pokémon Weltmeisterschaft 2024 statt. Neben vielen spannenden Turnieren gab es auch eine überraschende Ankündigung zu Pokémon UNITE.

Was war das für eine Ankündigung? Im Rahmen der Pokémon WM 2024 wurde eine spannende Neuerung für UNITE, dem Pokémon MOBA (Nintendo Switch, Android, iOS), angekündigt:

Bald soll ein völlig neuer Spielmodus erscheinen, der „500-Punkte Kampf“.

Der neue Modus war in einem etwa einmütigen Trailer zu sehen. Doch nicht nur das. Vor Ort waren außerdem zwei Teams aus namhaften Pokémon-Influencern versammelt. Sie wurden ins kalte Wasser geschmissen und probierten den Modus – ohne vorher davon gewusst zu haben – vor laufender Kamera aus.

Den Stream findet ihr auf YouTube, um den neuen Modus geht es ab 10:31:50.

Hier erfahrt ihr mehr zu großen Event auf Hawaii:

Neuerungen sorgen für mehr Abwechslung

Welche Neuerungen gibt es? Der neue Spielmodus soll vor allem für mehr Abwechslung im Spiel sorgen.

Gespielt wird so lange, bis ein Team 500 Punkte erzielt hat.

Dafür gibt es kein Zeit-Limit.

Man kann während des ganzen Spiels sehen, wie viele Punkte jedes Team hat.

Erreicht ein Team eine gewisse Punktzahl, darf sich jeder Spieler einen Bonus aussuchen.

Vor allem die freischaltbaren Boni, sogenannte „Aeos-Technologie“, sollen für mehr strategische Möglichkeiten im Spiel sorgen. Ihr könnt einen Bonus wählen, wenn das eigene Team je 0, 50, 100, 200 und 350 Punkte erreicht.

Die wählbaren Belohnungen können euch einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Dabei könnt ihr jeweils eine von 3 zufällig angebotenen Möglichkeiten wählen. Es ist also keine Runde wie die andere, und eine Prise Glück darf auch nicht fehlen. Einige dieser möglichen Boni sind beispielsweise:

Erhalte sofort eine große Menge Erfahrung (erreiche Level 4)

Du erhältst ein Level, sobald ein gegnerisches Pokémon durch dich K. O. geht (20 Sekunden Cooldown)

Nach dem erfolgreichen erzielen von Punkten steigst du eine Stufe auf (60 Sekunden Cooldown)

Punkte werden 100 % schneller in Punktezonen erzielt

Die Menge an tragbaren Punkten wird verdoppelt

Wann kommt der neue Modus? In China startet der neue Spielmodus bereits Ende dieses Jahres. Europäische Spieler müssen sich leider noch etwas gedulden.

Hier ist der Release im Frühling 2025 geplant.

Nicht nur für UNITE-Fans ist die Pokémon Weltmeisterschaft interessant. Es sind alle Kategorien vertreten, also auch Pokémon GO, das Sammelkartenspiel und das Videospiel. Wenn ihr bei den kommenden Streams zur Weltmeisterschaft einschaltet, könnt ihr euch über kostenlose Codes in Pokémon GO freuen. Wie ihr diese Codes bekommt, erfahrt ihr auf MeinMMO: Pokémon GO verteilt Geschenke über Codes zur WM – So kriegt ihr sie