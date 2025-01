Ein Götter-MOBA auf Steam und PS5 will besonders lieb zu Anfängern sein, ist schon bald kostenlos spielbar

In SMITE 2 (Steam, PS5) treten Götter und mythische Kreaturen aus aller Welt zum Kampf an. Das Spiel wechselt im Januar zu einem Free2Play-Modell und will besonders anfängerfreundlich sein.

Was ist das für ein Spiel? Bei SMITE 2 handelt es sich um ein MOBA. Wie in League of Legends und Dota treten hier zwei Teams mit je 5 Spielern gegeneinander an. Allerdings verzichtet SMITE auf die klassische Top-Down-Ansicht und liefert stattdessen Third-Person-Action.

Eine Alpha-Version des Spiels erschien bereits am 27. August 2024. Für den Early-Access musste man bislang eine der drei Gründer-Editionen kaufen, die zwischen 30 und 100 € kosten. Ab dem 14. Januar 2025 wechselt das Spiel wie geplant auf ein Free2Play-Modell.

Einen Trailer zum letzten Neuzugang bei den Göttern seht ihr hier:

Action-MOBA mit Göttern aus aller Welt

Wie spielt sich SMITE 2? Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle eines Helden, der über besondere Fähigkeiten verfügt. In SMITE 2 sind das Götter und Wesen der verschiedensten Mythologien, darunter der Blitze schleudernde Zeus, der Totengott Anubis und der Trickster Loki.

Kernstück des Spiels ist der sogenannte „Conquest”-Modus. Darin kämpft ihr euch auf einer Map zum gegnerischen Lager durch, um dort ihren Titanen zu töten. Die Karten sind typisch in drei Lanes, also Korridore, aufgeteilt. Diese werden von Türmen bewacht.

Zum Free2Play-Start versprechen die Entwickler auf Steam:

45 Götter

die neuen Spielmodi „Joust“ (3v3) und „Duel“ (1v1)

eine Alpha für den Spielmodus „Assault“

und noch viel mehr

Komfort-Funktionen für Einsteiger ins Genre

Wie schwer ist der Einstieg? MOBAs sind nicht gerade dafür bekannt, anfängerfreundlich zu sein. Sie werden sehr häufig auf einem kompetitiven Level gezockt und es gibt so viele Items und Besonderheiten, die es zu beachten gilt, dass man davon schnell überwältigt werden kann.

SMITE 2 will es Anfängern leichter machen und bietet daher einige Komfort-Funktionen wie den automatisierten Kauf von stärkenden Items und Aufwertungen an. So bekommt ihr bereits ein Gefühl für euren Helden, ohne euch zuerst durch Unmengen an Beschreibungen zu wälzen.

Auf welchen Plattformen gibt es das Spiel? SMITE 2 ist für den PC auf Steam und im Epic Games Store sowie für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Mit Paladins hat sich SMITE-Entwickler Hi-Rez auch an einen Helden-Shooter gewagt. Dieses Experiment wurde allerdings im letzten Jahr wieder eingestampft. Warum man sich zu dieser Entscheidung durchgerungen hat, erfahrt ihr in diesem Artikel: Die Arbeit an Paladins wird runtergefahren, Entwickler entlässt viele Mitarbeiter