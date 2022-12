Shooter auf Steam ist das Gegenteil von CoD, setzt auf realistisches Gameplay – Ist für kurze Zeit kostenlos

Wie bewerten Spieler Hell Let Loose? Das Game wird auf Steam sehr positiv bewertet. Von insgesamt 55.715 Reviews fallen 87 % gut aus (Stand: 02. Dezember 2022, via Steam ).

Hell Let Loose geht sogar so weit, dass ihr kein Fadenkreuz habt. Auch Hitmarker oder eine Kill-Bestätigung fehlen. Da euch sämtliche Hilfs-Gadgets verwehrt bleiben, ist es umso wichtiger, strategisch vorzugehen und euch mit euren Gruppenmitgliedern taktisch abzustimmen.

Wie sieht das Gameplay in Hell Let Loose aus? Der Kampf beginnt mit jeweils 50 Personen an jeder Front. Euch stehen 14 verschiedene Rollen zur Auswahl, darunter zum Beispiel:

Im Gegensatz zu CoD oder Battlefield setzt Hell Let Loose weniger auf flinkes Movement oder schnelle Fights zwischen den Spielern, sondern möchte möglichst realistisch sein. So haben Spieler etwa auch keine außergewöhnlichen Hilfsmittel zur Verfügung, welche ihnen im Kampf einen besonderen Vorteil verschaffen könnten.

Was ist Hell Let Loose für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter mit dem Zweiten Weltkrieg als Setting. Bis zu 100 Spieler kämpfen gegeneinander, wobei bekannte historische Kämpfe nachempfunden werden.

