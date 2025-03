Ein neues Action-RPG auf Steam zeigt euch 6 Minuten lang seine düstere Welt und brachiale Kämpfe

Hell is Us ist ein kommender Titel, der auf Steam, PlayStation 5 und der Xbox Series erscheinen wird. Ein 6-minütiges Video gibt euch einen Eindruck von der düsteren Welt, in die das Spiel euch mitnimmt.

Was ist das für ein Spiel? Hell is Us ist ein Action-RPG, welches von Rogue Factor entwickelt und von Nacon veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein Einzelspieler-Spiel, welches euch in das fiktive Land Hadea im Jahr 1993 entführt. Hier müsst ihr eine düstere Umgebung erkunden, Geheimnisse lüften und Kämpfe bestreiten.

Vor kurzem wurde ein neues Video für Hell is Us veröffentlicht. Hier könnt ihr ganze 6 Minuten Gameplay sehen und euch einen Eindruck verschaffen, welche Stimmung das Spiel erzeugt:

Verlasst euch auf eure Instinkte

Was zeigt das Video? Neben der beeindruckenden Grafik zeigt euch das Video verschiedene, größtenteils düstere Settings der Spielwelt. Trotz altmodischer Waffen und Fantasy-angehauchten Gegnern, spielt Hell is Us in einem grundsätzlich modernen Setting.

Das wird auch im Gameplay-Video deutlich, in dem ihr einige moderne Elemente wie eine Tankstelle, Autos und die euch begleitende Drohne sehen könnt. Auch eine Art Tablet ist im Video zu sehen, welches unter anderem Zugriff auf wichtige Informationen und das Inventar bietet.

Neben einigen NPCs, gibt euch das Video auch einen Vorgeschmack auf die Kämpfe und die Rätsel, auf die das Spiel einen starken Fokus legt und die von euch gelöst werden müssen.

Was ist das besondere an Hell is Us? Der Entwickler setzt bei Hell is Us auf einige Besonderheiten, die euch im Spiel erwarten.

Genutzt wird die Unreal Engine 5

Starker Fokus auf das Erkunden der Welt

Ihr habt weder Interface noch Map, Quest-Marker oder Kompass, die euch helfen, euch in der Welt zurechtzufinden

Ihr sollt euch mehr auf eure Instinkte verlassen, die Umgebung gut beobachten und in Dialogen mit NPCs aufmerksam sein

Eine Drohne begleitet euch, die über verschiedene Fähigkeiten verfügt und euch bei Rätseln und in Kämpfen unterstützt

Für die Kämpfe stehen euch Waffen wie Äxte, Schwerter und Speere zur Verfügung.

Wann erscheint das Spiel? Der Release für das Spiel ist für den 4. September 2025 geplant. Das Spiel wird bei Steam sowie auf PlayStation 5 und der Xbox Series erscheinen. Käufer der Deluxe-Edition auf Steam können bereits 3 Tage vor der Veröffentlichung ins Spiel abtauchen.

Bis zum Erscheinen von Hell is Us vergehen noch einige Monate. Es gibt noch viele weitere Titel, die auf den Wunschlisten der Spieler weit oben stehen und die mit Sehnsucht erwartet werden. Welche die 10 meistgewünschten Spiele der Spieler auf Steam sind, erfahrt ihr hier: 10 Spiele, die bei Spielern auf Steam ganz oben auf der Wunschliste stehen.