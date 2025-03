Hier sind 10 Spiele, die bei Spielern auf Steam ganz oben auf der Wunschliste stehen

Wir von MeinMMO stellen euch die 10 Games auf Steam vor, die sich Spieler derzeit am meisten wünschen. Einige davon sind schon länger mit dabei, andere sind aber erst frisch hinzugekommen.

Wie wurde die Liste erstellt? Um die Top 10 der meistgewünschten Spiele auf Steam herauszufinden, haben wir uns die Statistiken der Online-Datenbank steamdb.info angeschaut. Genaue Zahlen zu den Wunschlisteneinträgen lassen sich dort zwar nicht einsehen, aber zumindest die Rangfolge der Spiele.

Die Liste ist deckungsgleich mit der offiziellen Wishlist-Liste von Steam, zeigt allerdings auch Spiele an, die in Deutschland gesperrt sind – wie etwa direkt den 10. Platz in dieser Liste.

Hier stellen wir euch nun also die 10 meistgewünschten Spiele vor, wann sie erscheinen sollen und was sie so besonders macht.

10. ARK 2

Entwickler: Studio Wildcard, Grove Street Games

Release: /

Worum geht es in ARK 2? Im Nachfolger von ARK – Survival Evolved geht es wieder in eine primitive Welt voller Dinosaurier und anderer Urzeit-Kreaturen. Diese könnt ihr jagen und sogar zähmen. Schauspieler Vin Diesel ist diesmal ebenfalls an der Entwicklung beteiligt – als ausführender Produzent und in der Rolle einer Hauptfigur.

Eigentlich sollte ARK 2 bereits 2024 erscheinen, noch ist aber kaum etwas zu dem Spiel bekannt. In Deutschland könnt ihr das Spiel derzeit nicht einmal auf eure Wunschliste setzen – aufgrund neuer Jugendschutz-Vorgaben wurde das Spiel temporär aus dem Shop genommen, berichtet GameStar.

Trotz zahlreichen Verzögerungen schafft es ARK 2 weiterhin auf Platz 10 der meistgewünschten Steam-Spiele.