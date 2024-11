Das Survival-Spiel ARK 2 sollte noch 2024 erscheinen, schweigt nun schon seit Monaten – Das ist der Stand

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Wahrscheinlicher ist jedoch wohl eine erneute Verschiebung des Survival-Titels. Wenn ihr einige der Informationen zu ARK 2 schon gar nicht mehr wisst, weil ihr so lange auf den Titel wartet, dann haben wir in folgendem Artikel noch einmal alles Wichtige für euch zusammengefasst: ARK 2: Release, Trailer, Gameplay – Was wir bisher dazu wissen

Ist ein Release dieses Jahr noch möglich? Es ist zwar unwahrscheinlich, doch es gibt noch Möglichkeiten für einen Release von ARK 2 in diesem Jahr. Die beste Gelegenheit dafür könnte ein Überraschungsrelease bei den Game Awards am 13. Dezember sein.

Auf der Website des Entwicklers wird mit einer roten Meldung eindringlich nach Mitarbeitern gesucht (via survivetheark ). Auf der Karriere-Website stellt sich jedoch heraus, dass das Team aktuell nur zwei Positionen zu besetzen hat. Anscheinend finden also auch keine großen Umstrukturierungen statt.

„Danke Capcom“ – Spieler erstellen ihre verstorbenen Haustiere in Monster Hunter Wilds, um sie wieder an ihrer Seite zu haben

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Es ist still um ARK 2 . Das Survival-Spiel kündigte letztes Jahr den Release für Ende 2024 an, doch bislang fehlen jegliche Informationen zum Survival-Hit.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to