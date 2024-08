XBOX wollte euch Ark 2 auf der Gamescom spielen lassen, jetzt machen sie doch einen Rückzieher

Einige Fans dürften sich schon gefreut haben, dass sie endlich Ark 2 auf der Gamescom ausprobieren können. Doch XBOX hat die ganze Sache jetzt wohl abgeblasen.

Was wurde angekündigt? In einem Blog-Post (via xbox.com) hat XBOX angekündigt, wie ihr Programm während der Gamescom aussieht. Auch welche Spiele die Besucher der Messe an ihrem Stand als Demo ausprobieren können, wurde dort veröffentlicht.

Mit dabei waren Titel von anderen Anbietern wie Star Wars Outlaws, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und Space Marine 2, aber auch Ark 2 stand auf der Liste. Für die Fans sicher schon ein Grund zu jubeln, das Spiel wurde 2020 angekündigt und soll Ende dieses Jahres erscheinen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ark 2 sehen:

Alles nur ein Fehler

Was für einen Rückzieher hat XBOX jetzt gemacht? Nachdem die Ankündigung des Programms inklusive Spieleliste bereits veröffentlicht wurde, gab es eine nachträgliche Änderung. Die Liste der spielbaren Titel wurde verändert und die Demo von Ark 2 verschwand.

Eine Fußnote am Ende der Seite erklärt: „ARK 2 war ursprünglich als auf dem Xbox-Stand spielbar aufgeführt – diese Erwähnung war ein Fehler und wurde entfernt.“

Dass auf der Gamescom eine spielbare Demo gezeigt werden sollte, kam dabei überraschend. Schon seit längerem fehlt es an Lebenszeichen des Spiels, gerade weil der Release noch für dieses Jahr geplant ist. Auf YouTube kam etwa das letzte Video zu Ark 2 im Jahr 2022.

Glauben die Spieler noch an Ark 2? Die Hoffnungen der Spieler auf Ark 2 sind über die Jahre immer mehr geschrumpft. Im Steam-Forum des Spiels finden sich dutzende Beiträge und Kommentare, die nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Richtung, in die das Gameplay gehen soll, kritisiert.

Die falsche Ankündigung könnte jedoch ein kleines Lebenszeichen des Spiels sein, auch wenn eine Demo nicht auf der Gamescom spielbar sein wird. Alle Informationen zu Ark 2 und was Vin Diesel damit zu tun hat, findet ihr in unserer Übersicht: ARK 2: Release, Trailer, Gameplay – Was wir bisher dazu wissen