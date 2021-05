Damit beraubt Mutanus dem Gegenspieler also nicht nur einer potenziell mächtigen Karten, sondern labt sich auch noch an dessen Werten und bufft sich somit selbst.

Was ist das für eine Karte? Mutanus der Verschlinger („Mutanus the Devourer“) ist einer von drei neuen legendären Dienern, die mit dem Mini-Set kommen. Er hat grundsätzlich nur schwache Werte von 4/4 und Manakosten von 7. Allerdings macht sein Kampfschrei ihn zu einer ziemlich mächtigen Karte:

In Hearthstone steht schon bald die Veröffentlichung eines neuen Mini-Sets an. Insgesamt 35 neue Karten kommen mit der „Höhlen des Wehklagens“-Erweiterung, die das Brachland-Set noch etwas aufpeppt. Auch, wenn Blizzard bisher nur eine Handvoll Karten daraus gezeigt hat. Ein Murloc könnte dafür sorgen, dass viele Decks gesprengt werden: Mutanus der Verschlinger.

Insert

You are going to send email to