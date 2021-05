Wann kommt das Set raus? Die Höhlen des Wehklagens werden schon in einer Woche veröffentlicht, nämlich am Donnerstag, dem 3. Juni. Üblicherweise findet der Release für Europäer in den Abendstunden statt, rechnet also mit etwa 20:00 oder 21:00 Uhr.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit gleicht die Helden-Truppe den typischen Spieler-Charakteren aus World of Warcraft , die an jeder Ecke gesagt bekommen, dass ein Ort doch viel zu gefährlich sei, jedoch mit einer YOLO-Mentalität trotzdem mal losstürmen.

Insert

You are going to send email to