Der letzte Patch in Hearthstone sollte alles besser machen. Hat er aber nicht. Die Community ist unzufrieden wie schon lange nicht mehr.

Vor einigen Tagen hat Hearthstone einen Balance-Patch für die aktuelle Erweiterung “Geschmiedet im Brachland” gebracht. Der hatte mehr als ein Dutzend Karten angepasst. Das sollte zu starke Klassen eindämmen und schwächeren Klassen mehr Optionen geben. Die Entwickler hatten die Änderungen im Vorfeld als „spicy“ beschrieben – also als ziemlich drastisch und wirkungsvoll.

Schon nach kurzer Zeit lässt sich sagen: Das war nix. Die dominanten Decks sind stärker als je zuvor und Schamanen bleiben in der Versenkung verschwunden.

Was hat der Patch bewirkt? Ausgesprochen wenig. Obwohl die Änderungen auf dem Papier in weiten Teilen gut und sinnvoll klangen, waren die tatsächlichen Auswirkungen nur gering.

Der Geheimnis-Paladin kommt noch immer auf eine solide Sieges-Rate zwischen 55 % und 62 % – je nach gespieltem Rang.

Der Eifer-Krieger dominiert, ebenso wie der Face-Hunter.

Schamanen hingegen sind auf einen Tiefpunkt von 44 % abgefallen und bilden damit das Schlusslicht aller Klassen.

So reagiert die Community: Im Subreddit von Hearthstone werden die Änderungen seit dem Patch-Tag heiß diskutiert. War man zuerst nur skeptisch den Anpassungen gegenüber, ist das inzwischen in offene Unzufriedenheit umgeschlagen. Auch die Zahlen zeigen, dass die Änderungen kaum bis wenig Einfluss auf die Meta hatten (via hsreplay.net).

Entsprechend gibt es einige Memes und Beiträge, in denen sich über die Anpassungen lustig gemacht wird.

Ein Nutzer fragt: „Warum sind Paladine die beste Klasse in einer BRACHLAND-Erweiterung?“ Er spielt darauf an, dass das Brachland in World of Warcraft eigentlich ein Horde-Gebiet ist und die Horde ursprünglich gar keine Paladine besaß. Ein bisschen ironisch ist es daher schon, dass genau diese Nicht-Horden-Klasse aktuell dominiert.

Andere Spieler haben darauf aber eine kluge Antwort: „Weil es die Paladine waren, die das Wegekreuz in WoW immer angegriffen haben.“

Paladin-Zauber ist ein Problem: Es wird allerdings auch ernster über die Probleme gesprochen und nach Lösungsansätzen gesucht. So sehen viele Spieler das Problem im Zauber Überzeugung („Conviction“), der in seiner stärksten Form 3 zufälligen, befreundeten Dienern 3 Angriff verleiht – für nur 1 Mana. Das führt zu einigen simplen Kombinationen, bei denen man mit 3 Ansturm-Dienern in einem Zug das Match entscheiden kann. Viele sehen den Zauber als „besseren Kampfrausch“ und wünschen sich eine Abschwächung. +18 Angriff für 2 Mana scheint einfach zu stark zu sein.

Klar scheint bei diesen erdrückenden Zahlen zu sein, dass ein weiterer Patch schon bald notwendig sein wird. Bei der aktuellen Vorherrschaft der Paladine und Jäger sind weitere Anpassungen gewünscht. Vor allem, um auch die gebeutelten Schamanen wieder aus der Versenkung zu holen. Denn die dümpeln gerade ganz unten auf der Beliebtheitsskala umher.

