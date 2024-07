Einer der größten Pop-Stars aus Japan ist ein Hologramm – Und sie bekommt jetzt ihren eigenen Anime-Film

Hatsune Miku ist einer der größten Stars aus Japan, obwohl sie nur virtuell existiert. Mittlerweile gibt es über 100.000 Lieder, in denen ihre Computerstimme zu hören ist. Nun bekommt das Idol ihren eigenen Anime-Film.

Was wird das für ein Film? Der Film trägt den Titel „Project Sekai the Movie: The Broken World and The Miku Who Can’t Sing“ (im Original: Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku) und wird am 17. Januar 2025 in den japanischen Kinos anlaufen.

Der Film basiert auf dem Mobile Game namens „Hatsune Miku: Colorful Stage!“. Ichika Hoshino ist eine High-School-Schülerin und eine Musikerin. In einem CD-Laden in Shibuya findet sie einen Song von Hatsune Miku, den sie zuvor nie gehört hat. Dadurch trifft Ichika auf eine unbekannte Version von Miku.

Ichika erfährt, dass diese Version von Miku Probleme hat, ein großes Publikum zu erreichen. Deshalb tut sie sich mit ihr zusammen, um ihre Musik der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Da in letzter Zeit einige Anime-Filme aus Japan zu uns herübergeschwappt sind, könnte es sein, dass der Film zu einem späteren Zeitpunkt bei uns verfügbar sein wird. Allerdings wissen wir nicht, ob er direkt als Kinofilm oder erst als Film im Streaming-Angebot bei uns landen wird.

Den Trailer zum Film könnt ihr euch hier ansehen:

Hatsune Miku ist ein bekanntes, virtuelles Phänomen

Wer ist Hatsune Miku? Hatsune Miku entstammt einer Musiksoftware, die von Crypton Future Media kreiert wurde. Mit der Software ist es jeder Person möglich, seinen eigenen Liedern und Melodien unterschiedliche Gesangsstimmen zu verpassen. Da Hatsune Miku von jeder Person genutzt werden kann, gibt es so eine riesige Menge an Liedern mit ihr.

Die bekannteste Gesangsstimme dieser Software ist Hatsune Miku. Ihre Stimme hat sich schnell zu einem eigenen Charakter entwickelt, der viel Aufmerksamkeit bekam. Doch es gibt noch andere bekannte Charaktere aus dem Universum wie:

Kagamine Rin

Kagamine Len

Megurine Luka

MEIKO

KAITO

Es gibt mittlerweile sogar echte Konzerte, in denen das virtuelle Idol auftritt. Dabei wird ihr Körper auf einem speziellen Glasbildschirm projiziert. In Deutschland gibt es ebenfalls Konzerte mit dem japanischen Idol (via Miku Expo).

Um Hatsune Miku hat sich bereits ein ganzes Franchise entwickelt. Es gibt Plüschtiere, Tassen und viele weitere Produkte, auf denen das virtuelle Idol zu sehen ist. Auch in Videospielen wie Just Dance und Yakuza hatte der japanische Star bereits einen Auftritt.

Somit zählt sie zu den erfolgreichsten Franchises aus Japan. Es gibt noch ein weiteres Franchise aus Japan, das es zu weltweitem Erfolg gebracht hat: Pokémon ist eines der erfolgreichsten Gaming-Franchises aller Zeiten – Und existiert nur durch ein Feature des Game Boys