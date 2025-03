In Harry Potter gibt es eine Szene, die selbst dem großen Fiesling Draco Malfoy Angst eingejagt hat

In Harry Potter gibt es so einige Bösewichte, darunter natürlich auch Draco Malfoy. Sein Schauspieler war mit der Rolle an einiges gewöhnt, doch eine Szene in den Filmen lehrte selbst ihm das Fürchten.

Tom Felton spielte Draco Malfoy in allen acht Filmen von Harry Potter und war trotz eher geringer Leinwand-Zeit der bestbezahlteste Schauspieler. Während er in den ersten Teilen vor allem durch das Mobbing anderer Mitschüler auffällt und hochnäsig daherkommt, entwickelt sich seine Figur im Laufe der Handlung in eine nahezu tragische Richtung.

Spätestens in Teil 6 bekommt der Charakter zusätzliche Tiefe, wenn er nämlich von Lord Voldemort höchstpersönlich dazu ausgewählt wird, Dumbledore zu töten. Trotz allem kommt Draco bei unserer Umfrage nach den beliebtesten Charakteren gar nicht so schlecht weg.

Mit Lord Voldemort teilte sich Tom Felton die ein oder andere Szene. In einem Fall geschah am Set jedoch etwas Unerwartetes, das selbst dem erfahrenen Schauspieler eine Gänsehaut bescherte.

Eine unerwartete Umarmung

Um welche Szene geht es? In Film 8, dem zweiten Teil der Heiligtümer des Todes, findet die große Schlacht um Hogwarts statt. Dabei verteidigen die „Guten“ rund um Harry, Ron und Hermine die Zaubereischule gegen den Angriff Voldemorts und dessen Schergen.

Anfangs steht auch Draco auf Seiten der Verteidiger, in einer bestimmten Szene tritt er jedoch zu den Bösen über. Voldemort begrüßt Dracos Entscheidung und lobt ihn dafür.

Tom Felton beschreibt die Dreharbeiten in seinem Buch „Jenseits der Magie: Von Segen und Fluch, als Zauberer groß zu werden“ (via businessinsider.com) und nennt die Szene „einen großen Moment“.

Sie wurde laut Felton bis zu 50-mal gedreht und dabei probierten die Schauspieler unterschiedliche Dinge aus. Vor allem Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes improvisierte gerne, was zu einem besonderen Moment führte. Felton beschreibt das so:

Ralph sah mich jedes Mal anders an. Manchmal lächelte er. Manchmal auch nicht. Manchmal brach er seinen Monolog ab und sagte mir, ich solle zurückgehen. Mitten in einer Aufnahme, als ich zum x-ten Mal auf ihn zuging, hob er seinen Arm nur ein klein wenig. Es war die kleinste Bewegung, aber genug, um mich innehalten zu lassen und zu denken: Will er mich umarmen? Tom Felton

Filmfans erinnern sich vermutlich an den Moment, als Voldemort Draco tatsächlich umarmt. Im Film wirkt die Szene höchst seltsam, weil Voldemort zwar eine nette Geste vollführt, dabei aber alles andere als liebenswürdig erscheint. Das dachte auch Felton:

Er umarmte mich mit der am wenigsten einladenden Umarmung, die je auf Film festgehalten wurde. Sogar am Set hat mich das kalt erwischt. Eine Umarmung von Voldemort war für Draco beängstigend, und für Tom war sie ebenso unangenehm. Damals bekam ich eine Gänsehaut, und die Erinnerung daran macht mir auch heute noch Gänsehaut. Tom Felton

Die Szene könnt ihr auf YouTube ansehen.

Das Zittern hat sich gelohnt, denn die Szene schaffte es in den finalen Film. Davon wusste Felton selbst bis zur Premiere nichts. Umso überraschter war er, die geschockte Reaktion des Publikums zu sehen. Die Szene ist berechtigterweise denkwürdig und kann nur schwer vergessen werden, hat man sie einmal zu Gesicht bekommen.