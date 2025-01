MeinMMO wollte von euch wissen: Welcher Tod in Harry Potter hat euch am meisten das Herz gebrochen? Jetzt verraten wir euch die Ergebnisse. Wer hat es an die Spitze geschafft?

Was war das für eine Umfrage? In dieser Umfrage wollten wir von euch wissen, welcher Tod in Harry Potter euch am meisten mitgenommen hat. Die Auswahl war groß – schließlich hat die Reihe einige Charaktere auf tragische Weise verabschiedet.

Ihr hattet die Möglichkeit, bis zu zwei Tode auszuwählen, die euch am meisten berührt haben. Insgesamt haben 996 von euch ihre Stimmen abgegeben. Zusätzlich konntet ihr auch für „ein anderer“ stimmen, falls euer Favorit nicht auf der Liste stand. In den Kommentaren hattet ihr dann die Gelegenheit, den Namen des Charakters zu nennen.

Aus euren Stimmen haben wir ein Ranking gebastelt – und jetzt zeigen wir euch, welche Tode der MeinMMO-Community besonders ans Herz gingen.

Achtung: Spoiler zu verschiedenen Ereignissen in der Harry-Potter-Reihe!

Die MeinMMO-Community hat abgestimmt: Das sind die 10 traurigsten Tode in Harry Potter

Hier kommt die Übersicht der Plätze 10-4, bevor wir euch die Top 3 im Detail vorstellen:

Platz 10: Tonks (2 %, 20 Stimmen)

Tonks (2 %, 20 Stimmen) Platz 9: Remus Lupin (2 %, 23 Stimmen)

Remus Lupin (2 %, 23 Stimmen) Platz 8: Cedric Diggory (2 %, 29 Stimmen)

Cedric Diggory (2 %, 29 Stimmen) Platz 7: Voldemort (4 %, 50 Stimmen)

Voldemort (4 %, 50 Stimmen) Platz 6: Fred Weasley (6 %, 77 Stimmen)

Fred Weasley (6 %, 77 Stimmen) Platz 5: Hedwig (9 %, 113 Stimmen)

Hedwig (9 %, 113 Stimmen) Platz 4: Albus Dumbledore (10 %, 126 Stimmen)

Besonders der Tod von Dumbledore auf Platz 4 war ein schwerer Schlag. Auch Hedwig und Fred, die uns mit ihren Opfern tief getroffen haben, sind in den oberen Plätzen vertreten. Und Voldemort hat es tatsächlich bei euch auf Platz 7 geschafft? Sogar vor Cedric? Ihr solltet euch schämen.

Aber jetzt kommen wir zu euren 3 Favoriten.

Die Top 3 der MeinMMO-Community

Platz 3: Sirius Black

Ergebnis: 16 % mit 196 Stimmen

Sirius Black war mehr als nur ein Pate für Harry – er war eine Verbindung zu seiner Vergangenheit, ein Stück der Familie, die Harry nie richtig kennenlernen konnte. In Sirius fand Harry nicht nur jemanden, der ihn verstand, sondern auch einen Verbündeten, einen Freund und eine Vaterfigur, die ihm all die Jahre bei den Dursleys gefehlt hatten.

Sirius war mutig und hat nie aufgegeben. Sein größter Wunsch war es, Harry ein Zuhause zu geben, ein Gefühl von Sicherheit und Familie, das beide so sehr vermissten. Doch dieser Traum wurde zerstört, als Sirius im Ministerium von Bellatrix Lestrange getötet wurde. Als er durch den Schleier fiel, war es, als würde Harry ein weiteres Stück von sich selbst verlieren.

Platz 2: Severus Snape

Ergebnis: 17 % mit 208 Stimmen

Severus Snape – der grimmige Lehrer, den wir lange für den Bösewicht hielten. Doch dann kam die Wahrheit. Snape stirbt in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2), als Voldemort Nagini auf ihn hetzt, in dem Glauben, Snapes Tod würde ihm die Kontrolle über den Elderstab verschaffen.

Sein Tod ist brutal und kalt, aber das, was danach kommt, trifft einen noch viel tiefer.

Als Harry Snapes Erinnerungen ansieht, wird endlich die Wahrheit enthüllt. Seine Liebe zu Lily, seine Loyalität zu Dumbledore und seine Opfer für Harry und das Gute machten ihn zu einem wahren Helden. Alles, was er tat – seine Geheimnisse, seine Opfer, seine Fassade – war, um Harry zu schützen und Voldemort aufzuhalten.

Damit hat er sich offensichtlich für immer in eure Herzen gebrannt. After all this time? – Always .

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Ein Geheimnis musste Alan Rickman für sich behalten, um seine Rolle in Harry Potter so glaubwürdig spielen zu können von Linda Baumgartl

Platz 1: Dobby

Ergebnis: 28 % mit 345 Stimmen

Der kleine Hauself hat es mit großem Abstand auf den ersten Platz geschafft – und es wundert niemanden. Dobbys Tod ist einer der herzzerreißendsten Momente der gesamten Reihe. Er stirbt in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 1), als er unter anderem Harry, Ron und Hermine aus dem Landsitz der Malfoys rettet. Bellatrix Lestrange wirft ein Messer nach ihm, während sie disappariert sind, was ihn schließlich tödlich trifft.

Dobbys selbstloses Opfer, um Harry und seine Freunde zu retten, hat so wie jeden zu Tränen gerührt – selbst nach dem 10. Rewatch. Seine letzten Worte – „Dobby ist glücklich, mit seinen Freunden zusammen zu sein“ – bringen einfach alles mit, was ihn so besonders gemacht hat: seine bedingungslose Liebe, seine Loyalität und sein reines Herz.

Er hat sich durch seine Taten unsterblich gemacht und einen Platz ganz oben in euren Herzen gesichert.

Danke fürs Mitmachen!

Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet? Hättet ihr jemand anders weiter vorne gesehen? Erzählt uns gerne in den Kommentaren, welcher Tod euch am meisten bewegt hat und warum. Würdet ihr euch ein weiteres Ranking oder eine ähnliche Umfrage wünschen? Wir freuen uns auf eure Vorschläge. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl hat außerdem die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones gerankt – stimmt ihr zu?