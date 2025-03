Die 10 größten Filmfehler in Harry Potter, die ihr ab jetzt nicht mehr übersehen könnt

Wie kann der Fehler passieren? Es ist ein offensichtlicher Filmfehler, der wohl der langen Drehzeit geschuldet ist. Die Szene wurde vermutlich an mehreren Tagen gedreht und im Schnitt wurden verschiedene Takes kombiniert. Leider wurde dabei vergessen, dass man Hermines Haare an mehreren Tagen unterschiedlich gestaltet hat.

Uns interessieren mehr die kleinen und großen Patzer, die den Machern selbst im Schnittprozess nicht aufgefallen sind und es so in die finale Kinofassung geschafft haben.

Was zählt als Filmfehler? Gemeint sind Unstimmigkeiten, die bei den Dreharbeiten passiert sind und die es in den fertigen Film geschafft haben. Sie sind manchmal richtig auffällig, in anderen Fällen muss man schon genau hinschauen, um sie zu entdecken.

