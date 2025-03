Ein Charakter fehlt fast komplett in einem der beliebtesten Filme zu Harry Potter – Doch in den Spielen lebt er weiter

Trotz insgesamt 8 Harry-Potter-Filmen gibt es weiterhin einige Inhalte, für die in den Filmadaptionen der Bücher nicht genug Platz zur Verfügung stand. Dieses Schicksal betrifft auch einen Charakter, der es eigentlich nur gut mit den Schülern aus Hogwarts meinte und sie beschützen wollte.

Von welchem Charakter ist die Rede? Es handelt sich um eine Figur, die nicht nur Hogwarts sein Zuhause nennt, sondern genauer gesagt die Gemälde des Schlosses. Es geht um den Ritter Sir Cadogan, der sogar eine Sprechrolle hatte.

Er erscheint im beliebten dritten Teil der Harry-Potter-Filme, „Der Gefangene von Askaban“, in dem er sogar der zentrale Fokus einer kurzen Szene war. Diese Szene wurde jedoch herausgeschnitten und Sir Cadogan ist seitdem eine eher unbekannte Rolle des Harry-Potter-Universums. Trotzdem darf der Ritter auf andere Weise weiterleben.

Ein paranoider Wächter und Beschützer

Was beinhaltet die gelöschte Szene? Diejenigen, die den dritten Teil bereits gesehen haben, erinnern sich bestimmt an das zerfetzte Gemälde der fetten Dame, das von Sirius Black zerstört wurde. Sir Cadogan sah sich nach diesem Vorfall selbst in der Verantwortung, vorübergehend für die fette Dame einzuspringen und den Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu bewachen.

Die gelöschte Szene zeigt eine Gruppe von Schülern, darunter unter anderem Seamus, Dean, Neville und Ron, die sich über Cadogans Angewohnheit aufregen, viel zu oft das Passwort zu wechseln. Dean hebt jedoch auch hervor, dass der Ritter nach dem Schicksal der fetten Dame der einzige Bewohner der Gemälde war, der diese Aufgabe freiwillig übernommen hatte.

Welche Rolle spielt Cadogan in den Spielen? Auch wenn Sir Cadogan in den Filmen ein wenig kürzertreten musste, ist er trotzdem in den Videospielen zu finden. Er erscheint in der Videospiel-Adaption von „Der Gefangene von Askaban“ aus dem Jahr 2004, aber auch in denen zu „Der Orden des Phönix“ (2006), „Der Halbblutprinz“ (2009) und auch Hogwarts Legacy (2023).

Auf der DVD des dritten Teils wird ihm sogar ein eigenes Spiel gewidmet, das den Titel „The Quest of Sir Cadogan“ trägt. Hier reist man zusammen mit dem Ritter durch die Porträts des Schlosses, um in den Gemeinschaftsraum von Gryffindor zu gelangen, wobei er auf seinem Weg verschiedene Missgeschicke erlebt.

Was verbindet Cadogan mit der Geschichte? Cadogan war derjenige, der Sirius Black den Zugang zum Gryffindor-Turm gewährte, da Sirius in Besitz von Nevilles Liste mit den Passwörtern der Woche gekommen ist. Daraufhin wurde der Ritter als Türwächter entlassen und die fette Dame kehrte mit einem reparierten Porträt an ihren Arbeitsplatz zurück.

Beide Bewohner der Gemälde sicherten durch Passwörter den Zugang zum Rückzugsort der Gryffindor-Schüler. Das Haus Gryffindor ist mit den Hauptprotagonisten der Filme und Bücher das vermutlich bekannteste und eins der beliebtesten Häuser Hogwarts, das mächtige Hexen und Zauberer hervorbrachte.