HandOfBlood testet in einem neuen Spiel auf Steam 2 Stunden lang die Grenzen dessen, was als Flugzeug bezeichnet werden kann

In einem Spiel auf Steam könnt ihr euch euren eigenen Flieger bauen: Oder aber ihr macht es wie Twitch-Streamer Max „HandOfBlood“ Knabe und baut etwas, was man gerade noch so als Flugzeug bezeichnen kann.

Was ist das für ein Spiel? Gemeint ist Aviassembly – ein Game, in dem ihr euer eigenes Flugzeug baut und damit herumfliegt. Aviassembly ist am 11. April 2025 im Early Access auf Steam erschienen und kostet 9,75 €. Die knapp über 4.400 Reviews auf der Plattform fallen zu 97 % positiv aus.

Hier seht ihr einen Trailer zu Aviassembly:

HandOfBlood hat das Spiel zuletzt wieder live auf Twitch gezockt und den fast zweistündigen Stream dann auf YouTube hochgeladen. Darin hat er auch eine neue „Kreation“ vorgestellt.

Was hat der Twitch-Streamer da fabriziert? HandOfBlood tauft sein Flugzeug die „Spandauer Kobra“. Wobei seine Zuschauer sich gar nicht sicher sind, ob man das noch ein Flugzeug nennen darf. Fliegen kann es auf jeden Fall.

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video schreibt 80sMeavyHetal feierlich: „Die fliegende Rolltreppe ist zurück!“

oliverpichl4070 beschreibt was im Stream abgeht mit in den Worten: „*verschiebt in einer Monstrosität von Gerät ein irrwitziges Bauteil minimal nach unten*: ‘Ach guck mal, super!’“

Das Video seht ihr übrigens hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Große Freiheit im und außerhalb des Hangars

Worum geht es in dem Spiel eigentlich? Zu Beginn baut ihr euch euer Flugzeug. Hier lässt euch das Spiel große Freiheiten:

Ihr wählt aus verschiedenen Bauteilen, die ihr frei platziert. So bestimmt ihr selbst, wo sich etwa die Flügel oder euer Antrieb befinden sollen.

Vom Doppeldecker bis hin zum Düsenjet sind viele verschiedene Bauweisen möglich, darunter auch einige sehr verrückte, wie HandOfBlood bewiesen hat.

Doch nicht alles, was Flügel und einen Antrieb hat, fliegt am Ende auch. Ihr müsst weiterhin auf physikalische Aspekte wie Aerodynamik und das Gewicht eurer Maschine achten.

Ist euer Flugzeug startbereit, könnt ihr damit gleich losfliegen. In der offenen Spielwelt Missionen warten Missionen auf euch, für deren Abschluss ihr Geld bekommt. Damit schaltet ihr neue Teile frei, die euer Flugzeug schneller machen, euren Laderaum vergrößern oder euch weiter fliegen lassen.

Für alle, die einfach nur drauflosbauen wollen, gibt es auch einen Kreativ-Modus. Dort müsst ihr euch keine Sorgen um eure Ressourcen machen. Bis zum fertigen Release sollen noch viele Features ergänzt werden, darunter Hubschrauber und das Fliegen aus der Ego-Ansicht.

Im Mai 2025 ist übrigens das erste Spiel des Twitch-Streamers HandOfBlood erschienen. MeinMMO-Autorin Johanna hat es bereits ausprobiert. Mehr dazu lest ihr in ihrem Anspielbericht: Durch sein neues Spiel auf Steam verstehe ich, warum HandofBlood so scharf auf Roguelikes ist