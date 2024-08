Vor kurzem zeigt der bekannte Gaming-Streamer HandOfBlood auf Twitch ein Spiel, das fast niemand kennt und das auf keiner Plattform mehr zu kaufen ist. „Sea of Mutation“, so der Titel, ist nicht nur extrem selten, sondern wird derzeit nur von sehr wenigen Spieler weltweit besessen und gespielt.

Wer ist der Streamer? Maximilian „HandOfBlood“ Knabe (31), oder auch Hänno genannt, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der deutschen Gaming-Szene. Durch seinen einzigartigen und unterhaltsamen Stil hat er sich eine riesige Anhängerschaft auf Plattformen wie YouTube und Twitch aufgebaut.

Mit humorvollen Kommentaren, spontanen Reaktionen und einer lockeren Atmosphäre begeistert er seine Fans und hat sich so einen festen Platz in der Welt des Gamings gesichert.

„Niemand auf der Welt kennt das. Exklusiver Einblick“

Um welches Spiel handelt es sich? Vor kurzem begrüßt HandOfBlood seinen Streamer-Kollegen Sterzik in einem seiner Livestreams. Dabei erzählt Hänno eine kuriose Geschichte: Er wollte Sterzik am Vortag einen Geheimtipp für ein neues Spiel geben – „Sea of Mutation“. Als Sterzik jedoch versuchte, das Spiel auf Steam zu finden, stieß er auf ein Problem – das Spiel war schlichtweg nicht auffindbar.

HandOfBlood erklärt im Stream, dass „Sea of Mutation“ ein Spiel sei, das kaum jemand kenne. Um dies zu untermauern, zeigt er seinen Zuschauern, dass das Spiel zwar in seiner Steam-Bibliothek vorhanden ist, der Link zur Shopseite jedoch nur zur allgemeinen Startseite des Steam-Shops führt. „Keiner kennt das. Niemand auf der Welt kennt das. Exklusiver Einblick“, scherzt Hänno, bevor er das mysteriöse Spiel live im Stream startet.

Was ist das für ein Spiel? „Sea of Mutation“ versetzt die Spieler in eine düstere, nuklear verseuchte Unterwasserwelt, die von seltsamen Kreaturen bewohnt wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines anfangs gewöhnlichen Fisches, der in dieser feindlichen Umgebung ums Überleben kämpft.

Die Hauptaufgabe besteht darin, andere Fische anzugreifen und zu verschlingen, um dadurch Strahlung zu absorbieren, die den Fisch langsam mutieren lässt. Diese Mutation führt zu einer fortlaufenden Evolution, die es dem Spieler ermöglicht, sich in ein gigantisches Meeresmonster zu verwandeln (via GameFAQs).

Das Spiel erinnert viele in der Community an das beliebte Evolution-Spiel „SPORE“ aus 2008.

Nur 16 gleichzeitige Spieler

Nachdem HandOfBlood ein wenig Gameplay von „Sea of Mutation“ präsentiert, bemerkt Sterzik etwas Frustrierendes: „Weißt du, was das Frustrierende gerade ist? Dass die Leute da jetzt gerade zugucken und es nicht zocken können.“

Was ist mit dem Spiel passiert? Kurz darauf liest Sterzik eine Nachricht aus dem Twitch-Chat vor: „Der Publisher wurde auf Steam gebannt“. Offenbar wurde das Spiel direkt nach seiner Veröffentlichung wieder von Steam entfernt.

Laut SteamDB erschien „Sea of Mutation“ am 25. Juli 2024 auf Steam und kostete etwa 5,30 Euro. Zurzeit spielen nur etwa 16 Leute gleichzeitig das Spiel (Stand 09.08.2024 um 14:30 Uhr).

Warum das Spiel so schnell von Steam verschwand und was hinter dem Bann des Publishers steckt, bleibt vorerst ein Rätsel. Offizielle Informationen zu den Vorfällen gibt es bislang nicht. Fakt ist jedoch, dass „Sea of Mutation“ derzeit ein seltenes Spiel ist, das man auf Steam nicht mehr finden kann.

In einem seiner neuesten Streams stößt HandOfBlood auf das Steckenpferd-Reiten, auch bekannt als Hobby Horsing, und seine Mischung aus Faszination und Verwirrung sorgt für eine große Menge an Unterhaltung.