HandOfBlood veranstaltet eine riesige Show zum Saisonstart der Baller League – Mit dem heimlichen Star der EM

Der bekannte, deutsche Twitch-Streamer Maximilian Knabe alias HandOfBlood wollte zur Eröffnung der neuen Baller-League-Saison die „Hütte knallen lassen“. Der heimliche Star der EM half ihm dabei, eine riesige Show für alle Zuschauer zu inszenieren.

Wer am ersten Spieltag der Baller League einen der zahlreichen Livestreams mitverfolgen konnte, wurde Zeuge einer beeindruckenden Show.

In seiner Rolle als Präsident Knabe läutete HandOfBlood mit reichlich Spektakel die neue Saison ein. Der Streamer, der von seinen Fans Hänno genannt wird, hatte eine angesagte Mallorca-Band und den musikalischen Newcomer der EM im Schlepptau.

Zuerst heizten Partysänger „Malleanja“ den Eintracht-Fans beim offiziellen Public Viewing ordentlich ein. Doch für die große Überraschung des Abends sorgte Hänno unmittelbar vor dem ersten Saisonspiel, als er mit dem Team und den Fans unter der musikalischen Begleitung ganz besonderer Art auf das Spielfeld lief.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

EM-Star spielt erst Hymne, bringt dann den Präsi zum Tanzen

Welchen EM-Star hatte HandOfBlood dabei? Für den ersten Auftritt der neuen Saison hatte Hänno keinen geringeren als Andre Schnura, der während der EM in Deutschland mit seinem Saxophon zum Meme im Internet wurde, organisiert. Der Saxophonist stimmte Tausende Menschen während der Europameisterschaft auf die Spiele mit berühmten Liedern aus der Fanszene ein.

Wie lief die Show ab? Schnura lief zu Beginn vor dem Präsidenten und dem Rest der Eintracht-Gefolgschaft auf den Platz und spielte die Spandauer Hymne. Dahinter führte Präsident Knabe seine Mannschaft und die mitgereisten Fans mit ernster und andächtiger Miene auf das Feld.

Nachdem der Saxophonist mit seinem Gefolge in der Mitte des Platzes angekommen war, fing der Auftritt der Spandauer aber erst so richtig an, wie ihr im folgenden Clip sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nachdem die ruhige Hymne ausgeklungen war, heizte Schnura der Eintracht und allen anwesenden Zuschauern in Köln mit typischen Fußballfan-Liedern ein. Im Video hört ihr beispielsweise das beliebte „Freed From Desire“ der Band „Gala“, das von den schottischen Fans einst zu „Will Grigg’s on Fire“ (in Anspielung an den schottischen Nationalspieler Will Grigg) umgedichtet wurde.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Eintracht, ihre Spieler und mitgereisten Fans sichtbar „on fire“. Der Platz wurde in kurzer Zeit zu einer Tanzfläche voller hüpfender Fans mit wehenden Flaggen und Schals umfunktioniert.

Und wie reagierte Präsident Knabe auf die Show? Nicht einmal HandOfBlood konnte die ernste Rolle des Präsidenten noch weiter in seiner Professionalität durchziehen. Er ließ sich zu dem ein oder anderen Tänzchen hinreißen und sprang mit den anderen Fans zu den Klängen des Saxophons.

Der spektakuläre Auftritt endete dann mit einem weiteren Fußballklassiker. Der Sommerhit „Samba de Janeiro“ wurde noch einmal kurz angestimmt. Unter dem Applaus der Fans endete die Show der Eintracht und ihres EM-Stars Andre Schnura.

Damit hat HandOfBlood schon zu Beginn der neuen Saison für ein erstes großes Highlight gesorgt.

Und auch beim eigentlichen Spiel gegen Beton Berlin sah es lange nach einem souveränen Sieg aus. Doch die Eintracht verspielte noch eine 4:0 Führung und musste sich gegen das Team von Kontra K und Felix Lobrecht mit einem 4:4 begnügen. Bereits in der letzten Saison blühte Hänno als Präsident Knabe richtig auf: HandOfBlood schlüpft erneut in seine beste Rolle und begeistert Fans: „So gut gespielt, das ist fast gruselig“