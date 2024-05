Guild Wars 2: Welche Erweiterung des MMORPGs ist die Beste? Ihr entscheidet

Am 21. Mai 2024 bekommt das MMORPG Guild Wars 2 das letzte Inhalts-Update für Secrets of the Obscure, die aktuelle Erweiterung. Die Nächste ist schon angekündigt. Wir möchten nun von euch wissen, welcher der bisher veröffentlichten DLCs der Beste ist?

Welche Erweiterungen gibt es bisher? Das Basisspiel Guild Wars 2 wurde im August 2012 veröffentlicht. Seither spendierte der Publisher vier Erweiterungen und kündigte eine fünfte für 2024 an.

Hier die wichtigsten Eckpunkte aller bisher spielbaren Erweiterungen noch einmal in aller Kürze:

2015 launchte Heart of Throns. Darin verschlägt es euch in den westlichen Dschungel – das Herz von Maguuma . Ihr konntet Außenposten ausbauen und verstärken sowie Sprungrätsel angehen. Für alle zum Release verfügbaren Klassen wurden sogenannte Elite-Spezialisierungen und der Wiedergänger als spielbare Klasse eingeführt.

Zwei Jahre später folgte Path of Fire, die zweite Erweiterung. Fokus lag hier auf der neuen Region Kristallwüste. Zudem kamen die Kopfgelder und weitere neue Elite-Spezialisierungen dazu. Außerdem konntet ihr euch über fünf Reittiere freuen, die damit erstmals eingeführt wurden.

Bereits 2020 wurde sie angekündigt und dann doch bis 2022 verschoben: die bislang dritte erhältliche und spielbare Erweiterung End of Dragons. Eure Abenteuer verschlagen euch hier auf den neuen Kontinent Cantha, auf dem ihr weitere neue Elite-Spezialisierungen meistern könnt. Zudem gab es ein neues Reittier und mehrere frische Beherrschungen.

In der aktuellen Erweiterung Secret of the Obscure müsst ihr euch einer Invasion durch die sogenannten Kryptis entgegenstellen. Es gibt eine neue Karte, erstmals sogenannte Waffenmeister-Ausbildungen und ebenfalls neue Beherrschungen. Das vorerst letzte Inhaltsupdate wird am 21. Mai 2024 erscheinen.

Stimmt ab: Was ist die bisher beste Erweiterung für Guild Wars 2?

Bis zum Release der fünften Erweiterung von Guild Wars 2 ist also definitiv noch etwas Zeit und wir möchten von euch wissen, was für euch die bisher beste Erweiterung für Guild Wars 2 war:

Wie geht es weiter mit Guild Wars 2? Wie bereits geschrieben gibt es bereits im Mai das letzte Update für die aktuelle Erweiterung, das sich um den Mitternachtskönig dreht. Eine neue und fünfte wurde im August 2023 für dieses Jahr angekündigt. Wann genau ist aber leider bislang nicht bekannt.

Scheinbar arbeitet Entwickler ArenaNet aktuell nicht nur an Guild Wars 2: Zuletzt wurde bekannt, dass sich der Nachfolger Guild Wars 3 bereits in Entwicklung befindet. Während die Ankündigung laut MeinMMO-Redakteur Schuhmann schlimm war, freut sich die Frau von unserem MMORPG-Experten Karsten Scholz enormst darüber: Guild Wars 3 wurde angekündigt und meine Frau tanzt vor Freude im Kreis.