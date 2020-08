Im Rahmen seiner „Cyberdeals“ hat Cyberport.de aktuell ein leistungsfähiges Gaming-Notebook von Asus besonders günstig im Angebot.

Das bietet das Modell: Das erst im Juni erschienene ASUS TUF Gaming FX505DU Shadow Black in der hiesigen Ausstattungsvariante BQ098T bietet auch als Mittelklassemodell in den meisten Fällen genügend Rechenleistung für flüssiges Zocken aktueller Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD.

ASUS TUF Gaming FX505DU günstig im Angebot bei Cyberport.de

Das steckt drin:

ein mattes 15,6-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und 60 Hz Bildwiederholfrequenz

eine Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mit 6 GByte GDDR6-RAM

ein AMD Ryzen 7 3750H mit vier CPU-Kernen und einem Basistakt von 2,3 GHz (Turbo bis zu 4 GHz, 8 Threads)

8 Gigabyte DDR4-RAM, der sich bis maximal 32 Gbyte erweitern lässt

eine PCIe-SSD mit 256 GByte inklusive vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit und eine Festplatte mit 1 TByte Speicherplatz

eine beleuchtete Tastatur mit Nummernblock

der Akku verspricht bis bis zu 4 Stunden Laufzeit

Anschlüsse und Schnittstellen: 1x HDMI 2.0, 2x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Gb LAN, 1x Klinke Wireless WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 4.2

Einschätzung und Ersparnis

Rezensionen und Tests zum Modell sind im Netz Mangelware, jedoch spricht die gute Ausstattung zum günstigen Preis für sich. Ein ausführliches Review in englischer Sprache bietet das nachfolgende Video:

Pro genug Rechenleistung für gute Spiele-Performance

SSD und Festplatte

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra RAM etwas klein

Ersparnis: Cyberport.de bietet den Laptop versandkostenfrei für derzeit nur 799 Euro statt zur UVP von 999 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist das Modell ansonsten erst ab 898 Euro erhältlich.

Es handelt sich dabei gegenwärtig auch um den günstigsten Laptop mit GTX 1660 Ti, die sonst erst in Notebooks ab rund 964 Euro gelistet ist.

Hier geht’s zum Angebot:

Darüber hinaus sind im Ramhen der „Cyberdeals“ bei Cyberport.de aber auch noch ein paar weitere Artikel aktuell reduziert, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.