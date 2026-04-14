Nach Hacker-Angriff auf GTA-Entwickler: Leak zeigt, warum Rockstar es nicht eilig hat, GTA 6 zu veröffentlichen

Rockstar Games wurde gehackt und die geleakten Daten zeigen, wie viel Geld das Entwicklerstudio jeden Tag mit GTA Online verdient.

Was ist das für ein Hacker-Angriff? Die Hacker-Gruppe „ShinyHunters“ hat am vergangenen Wochenende behauptet, GTA-Entwickler „Rockstar Games“ gehackt zu haben. Die Angreifer drohten, gestohlene Finanzdokumente, Verträge mit Partnern und Marketingpläne zu veröffentlichen, wenn Rockstar Games eine geforderte Geldsumme nicht bezahle.

Der Angriff wurde kurz darauf seitens Rockstar Games bestätigt. Wie ein Sprecher des Entwicklerstudios beispielsweise gegenüber Kotaku angab, haben die Angreifer auf „eine begrenzte Menge an unwesentlichen Unternehmensdaten“ zugegriffen. Das habe jedoch keine Auswirkung auf das Unternehmen oder die Spieler.

Die Angreifer sollen einen Dienstleister für Cloud-Kostenmanagement und Analysen namens „Anodot“ genutzt haben, um Zugriff auf die cloudbasierte Datenplattform „Snowflake“ zu erhalten und dort Daten von Rockstar Games zu entwenden (Quelle: thesybersecguru).

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Leak zeigt: GTA Online bringt Rockstar Games jeden Tag ein Vermögen

Darum hat Rockstar Games es nicht eilig mit GTA 6: Am 14. April kam ShinyHunters der Drohung nach und veröffentlichte einige Daten von Rockstar Games. Die ersten Erkenntnisse aus den veröffentlichten Dokumenten sind bereits im Umlauf, darunter Finanzdaten zu Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, wie beispielsweise ein Post auf resetera zeigt.

Gemäß der veröffentlichten Daten erziele GTA Online jeden Tag (!) einen Umsatz von durchschnittlich 1.319.322 US-Dollar. Das entspricht nach aktuellem Wechselkurs rund 1,12 Millionen Euro. Der wöchentliche Durchschnitt soll bei 9.592.109 US-Dollar (ca. 8,14 Mio. Euro) liegen. Außerdem verdiene das Studio mit Red Dead Online durchschnittlich 507.193 US-Dollar pro Woche.

GTA Online soll zudem plattformübergreifend jede Woche durchschnittlich 9,94 Millionen Nutzer haben, wobei die PS5 mit 3,47 Millionen aktiven Usern die größte Plattform ist – gefolgt von der PS4 mit 1,89 Millionen. Der PC ist mit nur 894.621 wöchentlichen Nutzern die schwächste Plattform.

Reicht das für GTA 6? Die Entwicklung von GTA 6 soll mehr als 1,9 Milliarden Euro gekostet haben. Das könnte Rockstar Games gemessen an den täglichen Einnahmen von GTA Online und RDO Online schätzungsweise zahlen, ohne finanzielle Probleme zu fürchten, sollen die Daten des Leaks sich bewahrheiten.

Mikrotransaktionen und Abo-Modell sind ein Geldsegen für Rockstar

Das verrät der Leak sonst noch: Aus den veröffentlichten Finanzdaten geht zudem hervor, dass fast 74 % des wöchentlichen Umsatzes durch Shark Cards eingenommen werde. Die restlichen 26 % sollen durch den Abo-Dienst “GTA +” eingenommen worden sein.

Shark Cards sind eine Art Mikrotransaktion, mit der Spieler Ingame-Währung für echtes Geld erwerben können. Die teuerste Shark Card „Megalodon“ kostet beispielsweise 74,99 € und gibt Spielern 10.000.000 GTA-Dollar.

Deutschland soll zudem mit rund 15 Millionen US-Dollar das drittstärkste Land beim Ausgaben-Ranking sein, rund 10 Millionen hinter Großbritannien auf Platz 2. Die USA thront unangefochten auf Platz 1 mit über 153 Millionen US-Dollar. Damit ihr keine Shark Cards kaufen müsst, zeigen wir euch die besten Wege, um in GTA Online Geld zu verdienen.