Sollte GTA 6 nochmal verschoben werden, feiert das zumindest ein Darsteller aus GTA 5: „Je länger sie brauchen, desto cooler wird es“

Im Moment stehen alle Zeichen auf einen Release von GTA 6 am 19. November 2026. Ein Schauspieler aus GTA 5 würde eine weitere Verschiebung nach eigener Aussage allerdings feiern. Für ihn kann das Spiel gar nicht spät genug kommen.

Was genau meint der Darsteller? In einem Interview mit Eldorado spricht Jay Klaitz über GTA 6. Er lieh in GTA 5 dem Heist-Planner und Informations-Scout Lester Crest die Stimme. Im Gespräch lobt Klaitz immer wieder den GTA-Produzenten Rod Edge und meint, er sei so verdammt cool.

Beim Thema Verschiebungen sieht der Synchronsprecher fast ausschließlich das Positive: Je länger Rockstar braucht, um GTA 6 zu machen, und Leuten wie Rod die Zeit gibt, die sie brauchen, desto cooler wird es werden. Es könnte noch ein Monat sein oder noch einmal fünf Monate oder sechs Monate oder was auch immer. Es wird cool.

Was genau Klaitz mit der Aussage meint, definiert er selbst nicht. Vermutlich geht es ihm aber darum, dass Verschiebungen jeglicher Art mehr Entwicklungszeit bedeuten, was wiederum grundsätzlich gut für die Qualität des Spiels sein kann.

Video starten Endlich Releasedatum für GTA 6 bekannt – nicht 2025 Autoplay

Noch mehr Verschiebungen für GTA 6? Vermutlich nicht

Könnte GTA 6 nochmal verschoben werden? Theoretisch sind weitere Verschiebungen, auch über mehrere Monate, nach wie vor möglich. Mit dem Release im November immer näher rückend, könnte man auch meinen, dass man langsam mehr vom Game an sich sehen sollte. Zum Beispiel via Marketing-Kampagnen und Co.

Das aktuell scheinbare Fehlen einer größer angelegten Marketing-Kampagne oder gar eines dritten Trailers muss im Moment aber noch nichts heißen. Take-Two, die Firma hinter Rockstar Games, gab zuletzt bekannt, dass das Release-Datum festgesetzt sei und das Marketing erst so richtig später im Sommer 2026 starten soll (via IGN). Zudem sollen die Verschiebungen von GTA 6 Rockstar richtig viel Geld gekostet haben.

Wie steht es um den Preis von GTA 6? Wie viel das Game schlussendlich zum Release kosten soll, um die möglicherweise durch Verschiebungen mit entstandenen Kosten zu decken, steht aktuell noch in den Sternen. Im Interview wurde Jay Klaitz tatsächlich ebenfalls gefragt, ob er die aktuell spekulierten 100 Dollar für das Spiel zahlen würde.

Dazu sagt er allerdings, dass er sich grundsätzlich freut, wenn er auch nur einmal in der Woche dazu kommt sich hinzusetzen und zu zocken. Aber: Die Realität ist, dass ich nicht genug Zeit für ein Game habe, dass es es rechtfertigt dafür 100 Dollar auf den Kopf zu hauen.

Wie der Preis aussehen wird und ob GTA 6 am Ende doch noch einmal verschoben wird, ist aktuell nicht sicher zu sagen und reine Spekulation. In der Community werden allerdings schon länger immer wieder Gerüchte rund um den Release besprochen. Zuletzt meldete sich unter anderem ein Leaker, der angeblich weiß, wann GTA 6 Online kommen wird.