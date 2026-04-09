Wann können wir mit GTA 6 Online rechnen? Ein Leaker will Rockstars Pläne kennen

Ein bekannter Leaker hat Informationen zu Rockstars Plänen für GTA 6 Online zugespielt bekommen, und die klingen wie bei GTA 5.

Wie sehen die Pläne aus? Laut einer nicht näher genannten Quelle hat der bekannte Leaker @TheGhostOfHope Rockstars Pläne für den Release von GTA 6 Online enthüllt. Laut seines Beitrags auf X.com wollen die Entwickler den gleichen Weg gehen wie schon beim Release von GTA 5.

Konkret soll das bedeuten, dass man zunächst GTA 6 nur als Singleplayer-Spiel veröffentlichen wird. Laut dem Leaker will man dann „innerhalb eines Monats“ den Online-Modus nachliefern. Der Fokus soll zunächst komplett auf dem Singleplayer liegen.

Wie genau der Multiplayer aussieht und welche Funktionen er haben wird, ist noch genauso unbekannt wie die Angaben über Rockstars eigenen Rollenspiel-Modus, mit dem viele Fans für GTA 6 rechnen.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer zu GTA 6 sehen:

Video starten YouTube feiert 1 Billion Aufrufe für ein Spiel, das einen miesen Ruf hat und sogar GTA 6 Angst macht Autoplay

Ein denkbarer Leak

Wie glaubwürdig ist der Leak? Der Leaker @TheGhostOfHope ist ein bekannter Leaker für Call of Duty und hat auf X.com über 120.000 Follower. So hat er etwa darüber berichtet, dass ein Modus der nächste F2P-Erfolg von Call of Duty nach Warzone werden soll und es 2026 ein Comeback geben könnte. Im April 2025 sprach er über „alberne“ Skins in Call of Duty und über zukünftige Pläne dahingehend.

Seine Leaks zu Call of Duty waren so prominent, dass Activision ihn mit rechtlichen Schritten aus dem Verkehr zog. Mit seinem Leak zu GTA 6 scheint er sich wohl jetzt einem neuen Spiel zu widmen. In den Kommentaren auf X.com erklärt er, er habe noch weitere Informationen zum Spiel, diese könne er aber nicht veröffentlichen, weil sie noch recht vage seien und man so seitens Rockstar Games auf die Quelle schließen könnte.

Der Leak ist entsprechend recht glaubhaft. Zum einen würde diese Art des Releases den Fokus auf den lang entwickelten Singleplayer legen, zum anderen könnten sich die Entwickler erst mal auf Bugs konzentrieren, bevor noch überlastete Server und Cheater dazu kommen.

Dass man diese Methode auch schon beim Release von GTA 5 gewählt hat, macht den Leak umso glaubhafter. Trotz der Hinweise bleibt es jedoch ein anonymer Leak, der sich nicht bewahrheiten muss.

Wie sieht es mit der PC-Version aus? Diese Frage stellt auch ein Nutzer auf X.com, worauf der Leaker antwortet, er habe nur wie alle anderen auch gehört, Rockstar wolle den PC-Start 12–18 Monate nach den Konsolen bringen. Das würde bedeuten, dass GTA 6 Online erstmal ohne den PC startet.

Wenn sich der Leak bewahrheiten sollte, würde das bedeuten, dass Rockstar Games dem Singleplayer genügend Zeit und Raum gibt, damit die Spieler ihn wirklich ausreizen, noch bevor er im Multiplayer als Spielplatz dient. Weitere Hintergründe zur Entwicklung von GTA 6 findet ihr hier: Finanzdokumente enthüllen die Kosten von GTA 6, lassen bisherige Annahmen wie ein Schnäppchen aussehen