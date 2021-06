In GTA Online könnt ihr jetzt günstig eine Yacht kaufen – Lohnt sich das?

Was gibt es sonst neues in GTA Online? Aktuell ist es ziemlich ruhig. Zuletzt wurde spekuliert, dass es bald Neuigkeiten zu GTA Online geben könnte.

Ihr könnt aber immerhin einige Yacht-Missionen abschließen, die “A Superyacht Life”-Missionen. Die bringen in dieser Woche das Dreifache an RP- und Geld-Belohnungen.

Lohnt sich eine Yacht? Kurz gesagt: Wenn ihr damit reich werden wollt, lohnt sich der Kauf nicht. Bei einer Yacht handelt es sich eher um ein Prestige-Objekt, mit dem ihr zeigen könnt, wie viel Kohle ihr habt. Wir haben das in einem anderen Artikel nochmal ein wenig genauer für euch erklärt, was eine Yacht eigentlich bringt .

Um zu eurem Schiff zu kommen, könnt ihr Boote und Jetskis rufen. An Bord eures Schiffes erwartet euch dann ein NPC-Kapitän, der euch für 25.000 GTA-Dollar an verschiedene Orte fährt. Außerdem gibt es einen Bar-Mann oder eine Bar-Dame.

Was kosten Yachten in GTA Online? Normalerweise müsst ihr ordentlich Asche hinblättern, um euch eine Yacht kaufen zu können. Das günstigste Modell kostet alleine schon 6 Mio. GTA-Dollar. Hier eine Übersicht:

Auch in dieser Woche gibt es wieder etliche Boni und Rabatte in GTA Online . Dazu gehört ein satter Rabatt auf Yachten. MeinMMO zeigt euch, wie viel Kohle ihr dabei sparen könnt und ob es sich lohnt.

Insert

You are going to send email to