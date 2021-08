Im neuen “Los Santos Tuners”-Update von GTA Online ist es gerade Trend, AFK im Kreis zu rennen. Wenn ihr beim Car Meet solche Spieler sieht, hat das durchaus einen Grund.

Warum rennen Spieler im Kreis? Wer schon mal GTA Online gespielt hat, der weiß, dass Glitches und Exploits ein wichtiges Thema sind. Seit Jahren gibt es Spieler, die wirklich alles versuchen, um das Spiel auszutricksen. Das “AFK-Farmen” ist schon lange eine beliebte Methode, die gerade zum neuen Update wieder aufblüht.

Denn durch das stundenlange Kreisgerenne schaltet man sich Inhalte frei, ohne viel dafür tun zu müssen. Auch, wenn es furchtbar lange dauert.

Tuner rennen verwirrt im Kreis rum, dabei hat das eine Taktik

Das ist der Hintergrund: Jetzt ist das “im Kreis laufen” wieder heiß im Gespräch. Denn im neuen LS Car Meet von GTA Online verdient man sich Erfahrungspunkte, wenn man sich nur in der Tuninghalle aufhält. Da man bei Nichtstun aber aus der Session geworfen würde, laufen Spieler jetzt stundenlang im Kreis. Ein Beispiel dafür zeigt das Video von Dirty_Worka auf Twitter:

Die “Car Meets” in GTA Online sind eigentlich Multiplayer-Lobbys, in denen man mit seinen getuneten Autos angeben kann und sich die Wagen der anderen Spieler ansieht. Da kann man auch Rennen starten. Doch für die bloße Anwesenheit gibt es schon Erfahrungspunkte. Okay, das sind nicht viele EP, aber man bekommt sie geschenkt. Und damit steigt das Reputationslevel. Das steigert man viel schneller, indem man Rennen fährt, aber das wollen offenbar einige Spieler nicht.

Das Reputationslevel wollen Spieler steigern, um sich Tuning-Gegenstände für ihre Autos freizuschalten. Das Rep-Level hat eine Begrenzung von Level 1.000 und ist mit einem hohen Grind verbunden. Die meisten Gegenstände schaltet man aber bereits frei, wenn man etwa Stufe 100 erreicht hat (via Kotaku.com). Doch selbst das dauert lange.

Auf Twitter erklärt Nutzer SomeCallMeTurky, wie langsam man die EP mit dem AFK-Farmen verdient. Er nutzte den “Trick” selbst (via Twitter.com): “Ich bin Rang 107. Letzte Nacht ließ ich meine Konsole für 9 Stunden laufen. Dabei stieg ich von Rang 102 auf Rang 107 auf. In Bezug auf die Lebensdauer der Konsole lohnt sich das gar nicht, sie so lange laufen zu lassen. Dreifache [Boni auf die] Reputationsrennen sind der einzige Weg, mit denen ich grinde. [Rang] 250 ist das Ziel.”

Wer in GTA Online lange “AFK” ist und einfach gar nichts tut, der wird nach einer Viertelstunde aus dem Spiel geworfen. Diesen Rauswurf umgeht man, indem man etwas tut. Autofahren, Missionen absolvieren, an Heists teilnehmen, rumballern – eben typische GTA-Aktivitäten. Auf dem Sofa in einem seiner Immobilien sitzen und dabei Fernsehen kann auch den Rauswurf verhindern (Diese Methode wurde wohl kürzlich rausgepatcht). Oder man bewegt seinen Charakter.

Wie laufen Spieler AFK im Kreis?

Das sind die Tricks: Wie PCGamer berichtet (via PCGamer.com), nutzen Spieler Gummibänder oder auch Batterien (via reddit.com), um dem Spiel permanent Input-Signale zu senden. So stellt Nutzer ElsonDaSushiChef eine Batterie auf seine W-Taste der Tastatur. Die ist gerade schwer genug, um die Taste gedrückt zu halten.

Nutzer th3d0wnfa11 hingegen nutzt gleich zwei Controller, wie ihr in folgendem Bild sieht. Mit einem Haargummi verbindet er beide Analogsticks, die dadurch beide nach links ziehen und dafür sorgen, dass Charaktere die ganze Zeit im Kreis rennen. So, wie das im Twitter-Video von Dirty_Worka aussieht.

Als eine einfachere Methode, die weniger Aufwand benötigt, bleiben Spieler in einem Menü des LS Car Meet stecken und wählen keine der Optionen aus (via reddit.com). Das gestaltet das AFK-Farmen dann noch leichter.

Sollte man das jetzt nachmachen? Wir raten davon ab, mit dieser Methode EP zu farmen. Euren PC oder die Konsole für viele Stunden zusätzlich angeschaltet zu lassen, möglicherweise sogar über Nacht, ist es nicht wert. Die geringen EP-Verdienste sind wirklich keine Motivation.

Welches Reputationslevel habt ihr schon im neuen “Los Santos Tuners”-Update erreicht? Ist das ein Inhalt, den ihr in GTA Online schnell grinden wollt, oder macht ihr das nebenbei und legt dabei nicht viel Wert auf Schnelligkeit? Schreibt uns eure Erfahrungen damit doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Sucht ihr noch Möglichkeiten, eure Konten für die neuen Autos zu füllen? 13 Wege, um jetzt schnell viel Geld in GTA Online zu verdienen, findet ihr bei uns auf MeinMMO.