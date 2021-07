Ups! In GTA Online ist ein normales Auto plötzlich kugelsicher

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere Spieler hielten fest, dass “kugelsicher” in GTA Online besonders definiert wird. Denn irgendwann brechen normalerweise die Fensterscheiben und dann kommen Kugeln hindurch. Doch auf reddit erklärt Spieler FatGuy1297, dass es hier nochmal ein besonderer Fall ist (via reddit.com ):

So reagieren die Spieler: In der Community hat sich das Thema schnell rumgesprochen. Viele konnten es gar nicht glauben und fragten zur Sicherheit unter dem Tweet nach, ob nun wirklich der ungepanzerte Kuruma kugelsicher sei.

Was ist los in GTA Online? Am 20. Juli würde das jüngste DLC zu GTA Online mit dem Namen “ Los Santos Tuners” veröffentlicht. Zu den Inhalten des DLCs gehört der Auto-Tuner-Treffplatz “LS Car Meet”, neue Mini-Heists und auch viele Tuning-Upgrades für neue und bestehende Autos.

