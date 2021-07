Hier sollt ihr suchen: Alle Fundorte der Auto-Spawns der Exotic Car List wurden bereits in den GTA-Foren zusammengetragen. Die Webseite Gtaweb.eu hat die Fundorte auf einer interaktiven Map eingefügt, von der wir euch hier zwei Screenshots abbilden (via GTAWeb.eu ).

So viel verdient ihr: Mit der Exportliste könnt ihr pro Tag 300.000 GTA-Dollar verdienen. Das teilt sich bei den Fahrzeugen so auf:

Wo findet man die Autos? Auf der gesamten Map von GTA Online gibt es satte 100 Spawnpunkte, an denen ihr die Fahrzeuge erwischen könnt. Manche werden von NPCs gefahren. Andere stehen auf Parkplätzen und werden mit einem blauen Punkt auf der Minimap gekennzeichnet, wenn ihr in der Nähe eines Listenfahrzeugs seid.

Was ist das für eine Liste? Die Exotische Exportliste findet ihr in eurer Autowerkstatt, die ihr seit dem “Los Santos Tuners”-Update kaufen könnt. Allerdings hängt die Liste nicht gleich zu Beginn in der Werkstatt. Nachdem ihr die erste Mission dort spielt, von einem der Mini-Heists, wird euch die Tafel mit den gesuchten exotischen Autos freigeschaltet.

Insert

You are going to send email to