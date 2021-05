GTA Online: Schnappt euch jetzt 1,9 Millionen Dollar bei Cayo Perico und werdet reich

Welche Heists es noch gibt und wie hoch die Belohnungen ausfallen, könnt ihr auch in unserem Guide nachlesen: Alle Heists in GTA Online und wie viel Geld sie bringen

Was ist der Cayo Perico Heist? Dabei handelt es sich um den neuesten Raubzug in GTA Online. Spieler müssen die Insel von Drogenbaron El Rubio infiltrieren und ihn um seine wertvollen Gegenstände erleichtern.

Wie lange läuft das Ganze? Die Statue ist so lange verfügbar, wie die Eventwoche läuft. Bis zum 27. Mai habt ihr also noch die Chance, die Statue ein Mal pro Charakter zu bekommen.

So funktioniert das: Spielt ihr den Cayo Perico Heist zum ersten Mal in dieser Event-Woche, könnt ihr die Panther Statue als Hauptziel ausspähen.

Was ist das für ein Gegenstand? Die Panther Statue ist einer von vielen optionalen Gegenständen, die man im Cayo Perico Heist stehlen kann. Im Gegensatz zu den anderen Items ist die Panther Statue allerdings so gut wie nie zu finden.

