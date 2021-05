In GTA Online startete heute, am 20. Mai, eine neue Eventwoche. Wie gewohnt kriegt ihr wieder dreifache und doppelte Geld-Belohnungen, starke Rabatte und ein neues Fahrzeug auf dem Podium im Casino. Wir zeigen euch die Änderungen.

Was ist neu? Jeden Donnerstag startet in GTA Online eine neue Eventwoche. Dann wird verändert, bei welcher Aktivität ihr die dreifachen Geld- und RP-Belohnungen erhaltet, wo es die doppelten Belohnungen gibt und welche Inhalte im Angebot erscheinen.

Dazu ändert sich auch das Podiumsfahrzeug, das ihr im Diamond Casino & Resort findet.

Eventwoche heute am 20.05.2021 – Was ist neu?

Hier gibt es dreifache Belohnungen: Besonders lukrativ ist in dieser Woche der Spielmodus Motor Wars. Dort wird euch die dreifache Menge an Geld ausgezahlt und ihr erhaltet die dreifache Menge an RP. Das ist gut, um sich sein Konto zu füllen und im Level zu steigen.

Hier gibt es zweifache Belohnungen: Bei Missionen zur Nachtclub-Beliebtheit und Client-Jobs kriegt ihr die doppelten Geld- und RP-Belohnungen. In Kombination mit den weiteren Boni könnt ihr hier also in den nächsten Tagen viel Geld verdienen.

Login-Boni: Allein für das Einloggen in GTA Online diese Woche erhaltet ihr die folgenden T-Shirts gratis:

Tale Of Us Stacked Logo Tee

White Solomun Logo Tee

Dixon Glitch Logo Tee

The Black Madonna We Believe Tee

Was ist im Angebot?

Das gibt es billiger: Eine Eventwoche in GTA Online wäre nichts, ohne eine große Liste mit Angeboten. In den verschiedensten Bereichen der Online-Welt könnt ihr jetzt sparen:

40 % Rabatt auf Blimp Festival Bus HVY Brickade Dinka Jester Pfister Neon Ocelot Pariah Ocelot Lynx Överflöd Entity XF Vapid Festival Bus Alle Nachtclubs



30 % Rabatt auf alle Nachtclub-Renovierungen

Twitch-Prime-Rabatte:

80 % Rabatt auf Jugular und Enus Stafford

35 % Rabatt auf Dinka Veto Modern

Das Podiumsfahrzeug Freecrawler

Das ist neu: Im Casino von GTA Online findet ihr jetzt das Fahrzeug Freecrawler auf dem Podium. Dabei handelt es sich um ein Offroad-Fahrzeug in einem recht gewöhnungsbedürftigem Stil.

Der Freecrawler bietet 4 Türen und 4 Sitzplätze und zählt unter die Kategorie der SUVs in GTA Online. Für gewöhnlich müsst ihr dafür 597.000 GTA-Dollar zahlen, wenn ihr ihn bei Legendary Motorsport kaufen wollt.

Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung sind im Mittelfeld und nicht besonders hoch. Allerdings punktet der Freecrawler mit einem verhältnismäßig guten Handling.

Das Fahrzeug könnt ihr gewinnen, indem ihr das Glücksrad dreht. Das geht einmal pro Tag kostenlos und bietet euch auf einem Feld den Auto-Gewinn. Mit dieser Methode sollt ihr in GTA Online angeblich immer das Auto gewinnen.

Wie findet ihr die aktuelle Bonus-Woche? Sind Inhalte dabei, die ihr euch unbedingt im Angebot kaufen wollt oder nutzt ihr jetzt die Chance, mit den neuen Geld-Boni eure Konten zu füllen?

Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, ob und wie ihr die neue Eventwoche vom 20. Mai ausnutzen wollt.

Die nächsten großen Updates für GTA Online wurden angekündigt – da dreht es sich um Stunt-Fahrer und Tuner.