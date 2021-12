In GTA Online gibt es zu Weihnachten 2021 viele Geschenke. Ihr bekommt den Gakkuvanter Baller ST geschenkt. Dazu das Festive Care Package mit wichtigen Items. Dazu ist der Överflöd Zeno jetzt bei Legendary Motorsports verfürgbar.

Was sind das für Geschenke? Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es die “Festive Surprise”, so auch im Jahr 2021. Ihr werdet für das Einloggen und Spielen von GTA Online belohnt. Nun kündigte das Team von GTA Online an, um welche Geschenke es sich dabei handelt:

Fahrzeug: Gallivanter Baller ST

Festliche Lackierung für den Baller ST

Festliche Lackierung für unveröffentlichtes Fahrzeug Pfister Comet S2 Cabrio

Festive Care Package

Baseball Bat T-Shirt

Lackierungen für Bravado Banshee

Der Baller ST kommt erst 2022 regulär zu den Autohändlern in GTA Online.

Wir zeigen euch in der Übersicht, wann ihr euch für die Geschenke einloggen müsst und an welchen Tagen ihr welche Inhalte kostenlos in GTA Online erhaltet.

Diese Geschenke gibt es 2021 zu Weihnachten in GTA Online

Das sind die Geschenke: Der Gallivanter Baller ST mit seiner festlichen Lackierung sorgt für Aufsehen auf den Straßen:

So qualifiziert ihr euch für die Geschenke

Was müsst ihr tun? Loggt euch in dieser Event-Woche ein (Bis zum 29. Dezember 2021), und sichert euch den kostenlosen Gallivanter Baller ST. Ihr könnt ihr bei Legendary Motorsport kostenlos bestellen. Danach kostet euch der Wagen 890.000 GTA-Dollar.

Holt ihr euch den Baller ST in dieser Woche, dann erhaltet ihr dazu gleichzeitig kostenlos die weihnachtliche Lackierung. Außerdem schaltet ihr, alleine durch das Spielen in dieser Woche, die weihnachtliche Lackierung für das noch nicht veröffentlichte Auto Pfister Comet S2 frei.

Das Festive Care Package erhaltet ihr direkt beim Einloggen. Es beinhaltet:

Eine Clownfischmaske

Ein festliches rotes T-Shirt

Ein Feuerwerkabschussgerät

20 Feuerwerksraketen

Volle Snacks

Volle Panzerung

25 Haftbomben

25 Granaten

5 Annäherungsminen

Aus den vergangenen Jahren kennt man es, dass die Panzerung, Snacks sowie Bomben, Granaten und Minen jeden Tag wieder aufgefrischt wurden. Möglicherweise ist das auch diesmal zu Weihnachten der Fall. Schnee fällt jetzt in GTA Online:

GTA Online: Schnee 2021 ist jetzt da – Was steckt im Winter-Update?

Was gab es in den letzten Jahren für Geschenke?

In GTA Online ist es Tradition, den Spielern, die über die Feiertage spielen, Geschenke zu geben. In der Regel müsst ihr euch nur einloggen und sichert euch die Belohnungen schon. In den letzten Jahren gehörten zu diesen Geschenken coole oder lustige Autos, Panzerung, Waffen, Geld und mehr:

Wie gefallen euch die Geschenke zum diesjährigen Weihnachtsfest in GTA Online? Werdet ihr dafür täglich einloggen? Schreibt uns doch in den Kommentaren, auf welches der Geschenke ihr euch am meisten freut und wie ihr es benutzen wollt.

Ist das euer erstes Weihnachten in Grand Theft Auto V und ihr wisst noch nicht genau, ob ihr da mitmachen solltet? Warum ihr zum Weihnachten 2021 unbedingt GTA Online spielen solltet, zeigen wir euch hier auf MeinMMO. Ein wichtiger Punkt ist der Schneefall, der die Straßen von Los Santos in abenteuerliche Drift-Strecken verwandelt.