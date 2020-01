Beim Zeitrennen Elysian Island II in GTA 5 Online verdient ihr 101.000 GTA-Dollar in weniger als 2 Minuten. Im Guide zeigen wir euch, wie ihr das Rennen gewinnt.

Was ist das für ein Zeitrennen? Jeden Donnerstag startet in GTA Online eine neue Event-Woche und die öffentlichen Zeitrennen auf der Map verändern sich. Die öffentlichen Zeitrennen sind die Modi, die ihr frei auf der Karte ansteuern könnt. Ihr startet das Rennen und sollt in der Online-Session in einer vorgegebenen Zeit von Punkt A nach Punkt B fahren. Seid ihr pünktlich, gibt es eine große Belohnung.

Das Rennen Elysian Island II: Dieses Zeitrennen findet im südlichen Teil der Map statt und endet beim Pier. Euch bleiben 1 Minute und 50 Sekunden Zeit, die Strecke von Start zum Ziel abzufahren. Dafür erhaltet ihr 101.000 GTA-Dollar.

Elysian Island II gewinnen – Guide für Zeitrennen

Wo geht’s los? Gestartet wird im Süden der Karte, im Hafenbereich neben dem Flughafen. Dort werden einige von euch auch ihr Kokslabor finden.

Der Streckenverlauf: Setzt euch vor dem Start des Rennens den Pier als Markierung auf der Karte. So, wie ihr es im oben eingebundenen Bild erkennt. Folgt jetzt der automatisch erzeugten GPS-Route auf eurer Minimap.

An gewissen Stellen auf der Strecke könnt ihr die Kurven hart abkürzen, indem ihr dort geradeaus über Rasen oder durch den Gegenverkehr fahrt. Ein paar Beispiele:

Video-Anleitung: Eine weitere Route, mit der ihr das Zeitrennen Elysian Island II angehen könnt, zeigt das Video von GTA Series.

Kann man das Rennen wiederholen? Ja, ihr könnt das Rennen beliebig oft wiederholen. Allerdings gibt es pro Zeitrennen nur einmal pro Woche die dicke Bezahlung von 101.000 GTA-Dollar. Danach nur noch Trostpreise von 1.000 bis 2.000 GTA-Dollar.

Welche Fahrzeuge sollte man nehmen? Im Test nutzten wir das Tron-Bike Shotaro und hatten dabei noch viel Zeit übrig. Andere Motorräder oder schnelle Autos, mit denen ihr sicher um enge Kurven fahren und schnell reagieren könnt, eignen sich hierbei auch.

