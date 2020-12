GTA Online: Schnappt euch jetzt 600.000 $ in nur 5 Minuten

Wie gefallen euch die Zeitrennen bei GTA Online? Ist das etwas, das ihr wöchentlich gern erledigt oder macht ihr da nur mit, wenn es so starke Zahlungen wie in dieser Woche gibt?

Da lauert bis zum 14. Dezember 2020 der Benefactor Stirling GT auf euch. Falls euch so eine Karre mit Flügeltüren noch in der Sammlung fehlt, solltet ihr euch also beeilen.

Regulär bringt das Rennen 102.000 GTA-Dollar. Durch die dreifachen Belohnungen warten hier jetzt 306.000 GTA-Dollar. In unserem Guide zum RC-Bandito-Rennen bei den Vespucci-Kanälen zeigen wir euch, auf was es beim Rennen ankommt.

Was ist los bei GTA Online? In der aktuellen Bonus-Woche von GTA Online erwarten euch dreifache Belohnungen auf Zeitrennen. Diese Art von Rennen finden mitten auf der Karte statt und belohnen den Gewinner mit einer großen Summe.

In GTA 5 Online gibt es gerade fette Belohnungen auf die Zeitrennen. Schließt ihr zwei Stück davon ab, gibt es jetzt 600.000 GTA-Dollar. So könnt ihr gerade schnell viel Geld verdienen.

