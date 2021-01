In GTA 5 Online könnt ihr gerade ganz schnell mit nur zwei Rennen 202.000 GTA-Dollar verdienen. Wir zeigen euch hier die Rennen und geben Tipps, wie ihr das Geld schnell einsackt.

Durch die Bonus-Rennen in GTA Online könnt ihr viel Geld in kurzer Zeit verdienen. In dieser Woche sind das Zeitrennen beim Casino und das RC-Bandito-Rennen in Cypress Flats aktiv.

Beide Rennen könnt ihr jeweils in weniger als zwei Minuten abschließen. Wir zeigen euch, wo ihr sie startet und geben Tipps, damit ihr es in der vorgelegten Zeit schafft. Im Anschluss lohnt sich auch noch ein Besuch im Casino.

Zeitrennen beim Casino in GTA Online

Wie geht das? Für dieses Zeitrennen habt ihr nur eine Minute Zeit. Es startet direkt vor den Türen des Diamond Casino & Resort. Wir von MeinMMO haben das Rennen schon einige Male erfolgreich abgeschlossen. Nach unserer Erfahrung eignet sich das Motorrad Shotaro hier besonders gut. Es schafft die engen Kurven ohne Probleme und kommt dabei noch pünktlich im Ziel an.

Wie ihr das Thron-Bike „Shotaro“ in GTA Online freischaltet, erfahrt ihr hier.

Wir haben für euch einen Guide zusammengestellt, der die gesamte Strecke des Zeitrennens mit seinen Tücken beleuchtet. Folgt ihr unseren Tipps, kommt ihr schnell im Ziel an und sackt die 101.000 GTA-Dollar ein.

GTA Online: Guide für das Zeitrennen Casino

RC-Bandito-Rennen Cypress Flats

Wie geht das? Auf der Weltkarte findet ihr im Bereich von Cypress Flats das Symbol der lila Fernbedienung. Hier findet ihr das Zeitrennen für die RC-Banditos. Das sind die kleinen, ferngesteuerten Autos.

Wer diese freigeschaltet hat, kann an diesem Zeitrennen teilnehmen und sich erneut 101.000 GTA-Dollar sichern. Die Zeit ist hier großzügiger bemessen. Euch bleiben 1 Minute und 30 Sekunden, um das Rennen erfolgreich abzuschließen.

Der große Unterschied ist, dass ihr hier mit den kleinen Autos statt euren Straßenflitzern antretet. Ein paar Tipps dazu:

Die Anzahl der Pfeile bei den Checkpoints verrät die Enge der Kurve – 1 Pfeil ist eine lockere Kurve, 2 oder 3 Pfeile sind enge Kurven

Vermeidet Unfälle und orientiert euch an den Kurvengraden

Die kleinen Flitzer können auch bei höherer Geschwindigkeit enge Kurven nehmen, doch achtet auf Huckel, damit ihr euch nicht überschlagt

Für beide Rennen braucht ihr insgesamt also nicht mal 3 Minuten. Das sollte jeder mitnehmen. Die Rennen sind nicht sonderlich schwer und mal eine coole Abwechslung.

Paragon R im Casino

Was ist das? Wenn ihr sowieso schon in GTA Online aktiv seid, dann besucht doch noch schnell das Casino. Hier steht der Paragon R auf dem Podium und kann von euch mit einem guten Dreh am Glücksrad gewonnen werden.

Spieler wollen schon eine Taktik gefunden haben, mit der man angeblich immer das Podiumsfahrzeug im Casino von GTA Online gewinnt.

Der Paragon R – Das Gewinnerfahrzeug in dieser Woche

Eigentlich kostet der Paragon R in der nicht gepanzerten Version 905.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsports. Hier könnt ihr mit einem guten Dreh also einen wertvollen Gewinn erhalten.

Auf der Liste der schnellsten Autos in GTA Online steht der Paragon R allerdings nicht.