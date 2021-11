In GTA Online könnt ihr mit Heists gerade schnell viel Geld verdienen. Ideal, um eure Konten zu füllen, ohne langweiliges Grinden in Kauf zu nehmen. Wir zeigen euch, welche Heists gerade wie viel Geld bringen.

Was ist los in GTA Online? Heute, am 4. November, startete in GTA Online eine neue Bonuswoche. Einer der Boni lautet, dass ihr bei ausgewählten Heists die doppelten Auszahlungen und RP erhaltet.

Wir zeigen euch, welche Heists das sind und wie viel Geld euch da jetzt erwartet.

Diese Heists bringen euch jetzt richtig viel Geld

Wie lange gilt das? Eine Bonuswoche läuft in GTA Online von Donnerstag bis Donnerstag. Also sollte der Bonus bis zum 11. November aktiv sein. Danach starten dann neue Boni.

Um welche Heists geht es? Die folgenden Heists-Klassiker bringen euch doppeltes Geld und doppelte RP als Belohnung:

Fleeca Job

Prison Break

Humane Labs

Series A

Pacific Standard

Wie viel Geld gibt es da?

Heist Auszahlung Fleeca Job Vorher: 143.750 $

Jetzt: 287.500 $ Prison Break Vorher: 500.000 $

Jetzt: 1.000.000 $ Humane Labs Vorher: 675.000 $

Jetzt: 1.350.000 $ Series A Vorher: 505.000 $

Jetzt: 1.010.000 $ Pacific Standard Vorher: 1.250.000 $

Jetzt: 2.500.000 $ Die Auszahlungen hier beziehen sich jeweils auf die höchste Schwierigkeitstufe des Heists

Was sind Heists überhaupt? Heists sind PvE-Aktivitäten in GTA Online. Ihr spielt sie alleine oder in Gruppen aus anderen Spielern. Oft sind die Heists in verschiedene Akte aufgeteilt, die dann mit einem großen Finale enden. In diesem Finale verdient ihr denn die großen Summen an Geld.

Neben den genannten Heists hat GTA Online aber noch viele weitere zu bieten, die euch auch gut bezahlen. Allen voran der Cayo-Perico-Heist, der euch bis zu 4,5 Millionen GTA-Dollar als Beute bringen kann. Wie ihr den Cayo-Perico-Heist auf schwer gewinnt, zeigen wir euch hier.

Generell solltet ihr alle Heists mal ausprobieren, dann da gibt es viel Geld und spannende Storys zu erleben:

Alle Heists in GTA Online und wie viel Geld sie bringen

Mit dieser Bonuswoche sind die klassischen Heists nicht die Lukrativsten, aber generell nun eine lohnenswertere Abwechslung für all die, die seit Wochen die Insel von El Rubio leerräumen.

Bedenkt, dass ihr in die Heists nicht als “Vollnoob” geht und hofft, dass euch eure Mitspieler ziehen. Ihr solltet schon mindestens Level 50 erreicht und damit wichtige Rüstungs-Upgrades und Waffen freigeschaltet haben.

Damit erleichtert ihr euch und euren Mitspielern den Heist ungemein. Falls ihr euch nicht sicher seid, welche Ausrüstung ihr mitnehmen wollt, haben wir eine gute Übersicht für euch: Die 5 besten Waffen in GTA Online, die jeder besitzen sollte. Damit seid ihr gut vorbereitet und könnt die Feinde im Raubüberfall sicher abknallen.