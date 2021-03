Wann kommt die Änderung? Das gilt ab dem 1. April 2021. Ab dem nächsten Monat müsst ihr also in den Playstation-Store schauen, um euer Geld abzuholen.

Das bleibt auch weiterhin so, doch Rockstar Games hat im offiziellen Blog eine Änderung bei der Verteilung des Geldes angekündigt. Das müsst ihr euch jetzt selber abholen, was aber auch einen Vorteil haben kann.

Was sind das für Geldgeschenke? Die Aktion wurde Ende 2020 zur Ankündigung der Standalone-Version von GTA Online für die Playstation 5 angekündigt. Bis zu diesem Release in der zweiten Jahreshälfte 2021 gibt es monatlich die 1 Million GTA-Dollar für jeden PS-Plus-Abonnenten.

