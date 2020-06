Kürzlich startete in GTA Online eine neue Bonus-Woche. Doch ein Bonus verwirrt die Spieler. Denn die sollen jetzt Fallschirmspringen gehen.

Was ist neu? Jeden Donnerstag wechseln die Boni in GTA Online durch eine neue Bonuswoche. Gerade gibt es dreifache Belohnungen für Fallschirm-Rennen. Doch diesen Modus spielt eigentlich kaum wer. Die Spieler verwirrt es, warum Rockstar nun ausgerechnet dort mit Geld um sich werfen will.

GTA Online hat eine Vielzahl von Beschäftigungen. Da sind die Zeitrennen, die euch über 200.000 GTA-Dollar in weniger als 5 Minuten bringen. Rennen mit den neuen Formel-Wagen oder sogar aufregende Raubüberfälle auf das Casino, die euch im Geld schwimmen lassen.

Warum ausgerechnet Fallschirm-Rennen?

Spielt das überhaupt jemand? Die Fallschirm-Rennen gehören wohl nicht zu den beliebtesten Aktivitäten in GTA Online. Das erkennt man daran, dass man in Sessions alle möglichen Einladungen zu Aktivitäten aufs Handy bekommt – doch zu Fallschirm-Rennen so gut wie nie.

Es wirkte also ungewöhnlich, als Rockstar in der Bonus-Woche angab, dass diese Fallschirm-Aktivität mit den dreifachen Belohnungen ausgezahlt wird. Ein paar Spieler schrieben, dass sie sich diese Belohnungen einfach nicht abholen wollen.

Wie viel Geld gibt es da? Ein paar reddit-Nutzer probierten die Fallschirm-Rennen aus. Spieler EmeronDC filmte sein Rennen und teilte es mit den Spielern. Er schrieb, dass er das Rennen auf dem ersten Platz beendete aber trotzdem mit der Auszahlung über mehr als 12.800 Dollar unzufrieden sei. Klar, in vielen Aktivitäten von GTA Online könnt ihr 2020 schneller Geld verdienen.

In den Kommentaren schreiben andere Spieler, dass sie lieber VIP-Missionen erledigen, statt diesen Fallschirmsprüngen nachzugehen.

Für VIP-Arbeit und Herausforderungen gibt es in dieser Bonus-Woche die doppelten GTA-Dollar und RP. Wenn man die Kommentare auf reddit ansieht, sind es diese Aktivitäten, die Spieler nutzen wollen und nicht die Fallschirmsprünge.

So reagieren Spieler: Für gewöhnlich bricht bei dreifachen Belohnungen in GTA Online schnell gute Laune aus. So freute man sich riesig, als es im Mai die dreifachen Belohnungen für Bunkerverkäufe gab. Doch das hielt nur wenige Stunden und wurde schnell auf doppelte Belohnungen zurückgeschraubt.

Auf die Ankündigung der höheren Belohnung beim Fallschirmspringen folgten schnell Memes. Die üblichen Rufe in Capslock, dass man nun die ganze Woche diese Aktivität spiele oder sich besonders darauf freue, blieb an den üblichen Stellen aus. Das Bild von SignalFire_Plae macht sich darüber lustig, wie er mit seinen Freunden online Fallschirmspringen geht und dafür nur mit 10.000 GTA-Dollar belohnt wird.

An anderer Stelle fragt sich ein Spieler, ob die Community ein Witz für Rockstar Games sei und ob es nächste Woche Boni auf Golfen gäbe (via reddit). Die Freude über diese Belohnungen war verhalten.

Für viel Aufsehen sorgte in der Community von GTA Online jetzt dieses Geisterauto. Nachdem sein Fahrer erschossen wurde, fuhr das Auto weiter und machte den Schützen platt. Man feierte das Auto dafür, dass es die Rache des verstorbenen Spielers nahm.