In GTA Online verdient ihr gerade ganz leicht 202.000 GTA-Dollar. Dafür sollt ihr nur zwei Zeitrennen absolvieren. Wir zeigen euch, wie das geht.

Wie verdient man das Geld? Regelmäßig rotieren die Zeitrennen bei GTA Online. In dieser Woche sind zwei leichte Rennen aktiv, die jeweils nur knapp eine Minute Zeit benötigen. Mit Fahrtweg braucht ihr weniger als 5 Minuten, um beide zu bestehen.

Nutzt unsere Guides, steckt euch schnell das Geld ein und sichert euch dann gleich noch die kostenlosen Fahrzeuge, die diese Woche warten.

So besteht ihr die aktuellen Zeitrennen

Welche Rennen sind das? Im Multiplayer von GTA 5 sind die Zeitrennen „Elektrizitätswerk“ für normale Autos und „Little Seoul Park“ für RC-Bandito-Autos aktiv. Diese Zeitrennen gehören zu den einfacheren. Mit unseren Guides erledigt ihr sie schnell und sackt die große Geldbelohnung dafür ein.

Die lila Stoppuhr und die lila Fernbedienung zeigen euch den Start der Rennen auf der Map

Zeitrennen beim Elektrizitätswerk: Hier stehen euch verschiedene Fahrzeug-Optionen offen. Im Test nutzten wir das Tron-Bike „Shotaro“. Nach dem Start kürzt ihr die Strecke auf dem Highway ab und brettert dann kurz vor dem Ziel über einen Berg. Habt ihr euch die Strecke einmal eingeprägt, ist das Rennen kinderleicht.

In unserem Guide zum Zeitrennen „Elektrizitätswerk“ zeigen wir euch die Abkürzungen und erklären, wie ihr fahren sollt. Das Rennen hat eine Zeitvorgabe von 1 Minute und 26 Sekunden.

Zeitrennen Little Seoul Park: Die Rennen mit den kleinen, ferngesteuerten Autos können manchmal knifflig sein. Dieses hier im Park läuft aber vergleichsweise einfach. Die Kurven sind übersichtlich und die Strecke ist leicht verstanden.

In unserem Guide zu Little Seoul Park zeigen wir euch alles, was ihr für das kurze Rennen wissen müsst. Das Rennen hat eine Zeitvorgabe von 1 Minute und 10 Sekunden.

Schnappt euch kostenlose Motorräder

Was gibt es kostenlos? Aktuell könnt ihr euch coole „Motorräder“ in GTA Online komplett kostenlos sichern. Das ist eine Aktion von Rockstar Games, die nur noch ein paar Tage hält. Beeilt euch also.

Bei den kostenlosen Fahrzeugen handelt es sich um:

Den BF Raptor

Das Bike Principe Nemesis

Die Shitzu Hakuchou

Und den Nagasaki Hot Rod Blazer

Das Glücksrad lohnt sich gerade auch für euch

Was sollt ihr tun? Wenn ihr schon online seid, die Rennen gewonnen und die kostenlosen Fahrzeuge gesichert habt, dann schaut doch noch beim Diamond Casino & Resort vorbei. Denn diese Woche gibts einen Formel-Wagen zu gewinnen.

Die teuren Formel-Wagen in GTA Online – den R88 gibt es diese Woche mit ein bisschen Glück kostenlos für euch im Casino

Der Ocelot R88, um den es hier geht, steht auf der Liste der schnellsten Autos in GTA Online auf Platz 2. Mit einem Dreh am Glücksrad könnt ihr ihn kostenlos gewinnen. Nutzt dafür doch diese Dreh-Methode, auf die Spieler schwören.

Zudem gibt es gerade doppelte GTA-Dollar und RP bei Rennen der Open-Wheel-Serie. In diesen Rennen fahrt ihr mit den Formel-Autos und habt gleich die Chance, euer Können zu beweisen.

Fehlen euch dann noch ein paar Kröten zum Aufmotzen der Fahrzeuge oder andere Einkäufe, dann nutzt unsere 12 Wege, um 2020 viel Geld in GTA Online zu verdienen. Damit füllt ihr leicht das Konto bei der Maze Bank.