Über einen wahren Geldsegen freuten sich Spieler in GTA 5 Online, als die Event-Woche am 14. Mai startete. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Offenbar hatte sich ein Fehler eingeschlichen.

Was ist passiert? Jeden Donnerstag startet in GTA Online eine neue Event-Woche. Schon früh am Tag tragen Spieler auf reddit zusammen, welche Boni sich Rockstar Games für die kommenden 7 Tage der Event-Woche ausdachte.

Dabei stellte sich schnell raus, dass es auf Bunker-Verkäufe die dreifachen Geld-Belohnungen geben wird. Spieler waren aus dem Häuschen. Der Top-Kommentar auf reddit lautet:

„BUNKER IST DREIFACH

ICH WIEDERHOLE

BUNKER IST DREIFACH“

Die Spieler warfen mit Upvotes nur so um sich, freuten sich auf die kommenden Event-Tage. Andere schreiben:

„Wir sollten das aus dem Post löschen, bevor Rockstar merkt, was sie da getan haben“

„Ladies & Gentlemen, auf diesen Moment habt ihr alle gewartet“

„Bunker mit dreifach Geld ist das erste Mal in der Geschichte. Rockstar verändert sich!“

Spieler legten sich schon genaue Pläne zurecht, um die Bonus-Woche besonders effektiv zu nutzen.

In GTA Online dreht sich vieles um Geld – Solch lukrativen Bunkerverkäufe sind eine tolle Nachricht für die Spieler

Mit dreifachen Bunker-Belohnungen kann man sich richtig schnell die teuren Inhalte wie Supersportwagen oder Immobilien von GTA Online verdienen. Da geht es dann um mehr als 3 Millionen GTA-Dollar für den Verkauf eines vollen Bunkers. Klar, dass die Freude erstmal riesig war. Aber die sollte schnell getrübt werden.

Rockstar reduziert Bunker-Bonus – War wohl ein Fehler

Wie ging das weiter? Nur wenige Stunden, nachdem dieser Bonus bekannt wurde, schritt Rockstar Games ein und reduzierte die Boni. Statt dreifachem Geld gab es dann nur noch das zweifache Geld für Bunkermissionen. Scheinbar schlich sich da ein Fehler ein, der für den zu hohen Bonus sorgte.

Das bestätigte auch Rockstar-Insider TezFunz2 auf Twitter. Er schreibt: „Event-Update. Es zahlt jetzt nicht länger dreifaches Geld für Bunker-Verkaufsmissionen, sondern zweifaches Geld.“

Event update:

It no longer pays triple money on Bunker Sell Missions, it now pays double money.#GTAOnline — Tez2 (@TezFunz2) May 14, 2020

Der große Geldsegen, über den sich so viele Spieler freuten, hielt also nicht lange an. Die Reaktionen auf Twitter fallen dementsprechend aus.

„Nun, da geht meine Motivation hin, diese Woche zu spielen“

„Gerade als wir dachten, dass wir großartige Boni bekommen“

Auch auf reddit zeigt man sich enttäuscht darüber, dass der Bonus reduziert wurde. „Sie haben es bemerkt. Nun ist’s nur noch doppelt so viel“.

Erst kürzlich griff Rockstar Games hart durch, als Spieler sich mit einem Geld-Glitch Millionen beschafften.

Das müsst ihr bedenken: Trotz des gesenkten Bonus bringen Bunkerverkäufe jetzt weiterhin viel Geld in GTA Online. Es lohnt sich also weiterhin, das Lager zu füllen und anschließend die Ware zu verkaufen.

In unseren 12 Wegen, um 2020 in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen, beleuchten wir auch das Bunker-Business.

Außerdem erhaltet ihr ja für das Einloggen im Mai ein dickes Geld-Geschenk, falls ihr das noch nicht abgeholt habt.

Wer also einen Bunker hat, sollte diesen bis zum nächsten Update der Event-Woche am Donnerstag fleißig nutzen. Aktuell erledigen eure Angestellten im Bunker die Forschungen doppelt so schnell. Das spielt euch also richtig in die Karten.