Ich geb’s zu, ich hatte mit GTA 5 keinen Spaß, aber weil sich eine Sache ändert, kann ich den Release von GTA 6 kaum erwarten

Nach langer Wartezeit beglückte GTA 6 die Fans endlich mit einem zweiten Trailer. Auch MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes war überrascht, denn eigentlich war ihm die Reihe egal. Doch nach den neuen Infos kann er es kaum erwarten, als Lucia und Jason zu spielen.

Es klingt schon fast blasphemisch, zu sagen: GTA hat mich nie wirklich interessiert. Das merkte ich besonders bei GTA 5. Ich mag den Ansatz, 3 unterschiedliche Hauptfiguren zu haben. Doch bis auf Franklin fand ich das Trio unerträglich. Die Hauptfiguren sind mir einfach unsympathisch.

Auch das Gameplay hat bei mir nie Klick gemacht. Das unglaubliche Chaos, das man in der Open-World veranstalten kann, ist spaßig, aber nach 2 Stunden ermüdet sich das schon. Ganz zu schweigen von GTA Online, das ich unerträglich finde.

Am Dienstag erschien dann der 2. Trailer zu GTA 6, und statt sich auf die absurden Figuren und Vorkommnisse der Stadt zu fokussieren, zeigt man hauptsächlich die Protagonisten Lucia und Jason. Und was soll ich sagen: Ich kann den Release nicht mehr abwarten!

Normale Figuren sind in GTA Mangelware

Warum sind die Protagonisten in GTA 6 so besonders? Na ja, das sind sie eigentlich nicht. Sie wirken den Umständen entsprechend wie normale Menschen. Zumindest, wenn man dem neuen Trailer und den neuen Informationen auf der Rockstar-Website glauben möchte.

In jedem anderen Spiel würden mich Lucia und Jason kaltlassen. Ein Liebespaar im Stil von Bonnie und Clyde? Klingt auserzählt. Doch diese Normalität ist innerhalb der Reihe und insbesondere nach dem 5. Teil ungewöhnlich und wirkt erfrischend.

GTA stellt meist absurde Figuren in den Fokus, die wie Karikaturen echter Menschen oder großer Klischees funktionieren. Zwar mag ich das in Serien wie The Boys sehr, doch im Kontext von GTA 5 hat mich das gestört. Ich kann einfach nichts mit Trevor und Michael anfangen. Es fehlt die eine Figur, mit der ich mitfühlen kann.

Bei GTA 6 scheint das aber anders zu werden, und das zeigt schon ein ganz simpler Moment im Trailer: Lucia kommt scheinbar von der Arbeit nach Hause, während Jason auf der Couch liegt und fernsieht. Sie legt sich zu ihm und ruht sich kurz aus.

Das ist ein kleiner Moment, den die meisten aber mitfühlen können, und das zeigt das große Potenzial.

Eine romantische Geschichte kann auch in GTA funktionieren

Lucia und Jason sind in einem Loch voller Verbrechen gefangen. Das ist erst einmal nichts Besonderes, das sind alle GTA-Protagonisten. Doch auf der offiziellen Website gibt Rockstar den beiden noch etwas Würze.

Inmitten einer kriminellen Verschwörung, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, sind sie gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander zu verlassen, wenn sie überleben wollen.

Dadurch, dass man hier ein Liebespaar spielt, ändert sich die Gewichtung der Story, denn bei den Verbrechen, möglichen Heists und kriminellen Kontrahenten steht nicht nur eine Geschäftsbeziehung auf dem Spiel, sondern eine romantische.

Damit diese Ausgangslage aufgeht, müssen es die Autoren schaffen, die Motivation der Figuren gut zu erzählen. Laut der Website wollen Lucia und Jason nicht der neue Scarface oder Pate der Stadt werden. Sie wollen überleben und ein angenehmes Leben führen.

Dabei muss im Laufe der Story auch die Beziehung durchleuchtet werden. Das scheint der Trailer aber schon anzudeuten. Es geht nicht nur um spannende oder dramatische Momente, manchmal braucht man auch eine Szene, in der sich beide peinlich berührt Hey sagen.

Das Chaos muss aber bleiben

Zu Beginn habe ich mich noch über das Chaos beschwert, doch durch Lucia und Jason hab ich genau darauf jetzt Lust. Sie könnten der perfekte Kontrast zur überdrehten GTA-Welt sein, denn von schrillen Figuren muss man sich nicht verabschieden.

Durch Figuren wie Real Dimez oder Cal Hampton weiß man: Die übertriebenen Karikaturen, die sich über gesellschaftliche Themen und Klischees lustig machen, sind erneut am Start. Aber auch hier bin ich, überraschenderweise, voll dabei.

Dieses Gefühl, in einer Welt zu sein, die voller Entscheidungen und News ist, die man einfach nicht glauben kann oder will, kennen heutzutage wohl viele, und genau so fühlt es sich an, wenn ich mir Lucia und Jason in der wahnsinnigen Welt von GTA 6 anschaue.

Die Story ist für viele Fans von GTA nicht so relevant wie die spielerischen Möglichkeiten und die Open-World. Die Welt von GTA 6 ist deshalb auch eines der größten Mysterien des Spiels. Hier erfahrt ihr, was bisher bekannt ist: In GTA 6 geht es zurück nach Vice City, aber es gibt mehr als nur die Großstadt – Das ist zur Map von GTA 6 bekannt